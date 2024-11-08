20€ или 3 пинты пива: победитель конкурса двойников Пола Мескаля выбирает приз

Согласно правилам конкурса, победителю вручается чек на 20€ (~2100 рублей) или на три пинты пива от сети магазина Lidl. Хотя О’Рейли не рассказал, какой именно приз он выберет, он сделал намек, сказав, что у Мескаля, вероятно, плотный график, но он «с удовольствием посидел бы с ним и выпил кофе или пинту пива».