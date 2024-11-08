20€ или 3 пинты пива: победитель конкурса двойников Пола Мескаля выбирает приз

7 ноября в Дублине (Ирландия) прошел конкурс двойников Пола Мескаля, актера, наиболее известного по фильмам «Нормальные люди» и «Солнце мое». Мероприятие проходило на Смитфилд-сквер, недалеко от кинотеатра «Лайтхаус», где позже вечером должна была состояться премьера первого блокбастера «Гладиатор II», в котором Мескал сыграл главную роль. Об этом сообщили в The Guardian.
Победителем конкурса стал Джек Уолл О’Рейли, подобравший характерный образ — толстовку с капюшоном, белые спортивные шорты и проводные наушники. Известно, что сказанная О’Рейли реплика из фильма «Нормальные люди» — «Ты действительно хорошо выглядишь.» — вызвала бурные аплодисменты и помогла жюри определить явного победителя среди шести финалистов.
Я очень горжусь, это был настоящий кайф.
Сам О’Рейли объяснил победу тем, что он выиграл в «генетическую лотерею Пола Мескаля».
Согласно правилам конкурса, победителю вручается чек на 20€ (~2100 рублей) или на три пинты пива от сети магазина Lidl. Хотя О’Рейли не рассказал, какой именно приз он выберет, он сделал намек, сказав, что у Мескаля, вероятно, плотный график, но он «с удовольствием посидел бы с ним и выпил кофе или пинту пива».
Ранее рассказывали, что актер Тимоти Шаламе пришел на конкурс своих двойников.