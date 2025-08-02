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Тест: отгадайте 6 интересных фактов о Дне ВДВ

День Воздушно-десантных войск, отмечаемый 2 августа, — не просто армейский праздник, а целая культурная традиция. Он берет начало в 1930 году, когда под Воронежем состоялся первый массовый прыжок с самолета — тогда в нем участвовало всего 12 человек, но именно они положили начало целому роду войск.

Оксана Файрклоуг
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Основатель ВДВ, маршал Михаил Тухачевский, видел в десантных операциях силу будущего, и уже через несколько лет СССР стал одной из ведущих стран по развитию воздушных войск. Со временем появился легендарный голубой берет, введенный Василием Маргеловым, реформатором, который сделал ВДВ элитой вооруженных сил.

А лозунг «Никто, кроме нас!» стал отражением боевого духа: десантники должны уметь действовать там, где остальные не справятся. Но ВДВ — это не только про армию: бывшие бойцы работают в МЧС, ФСБ, идут в медицину и педагогику, оставаясь верными духу службы.

У десантников есть собственные боевые машины, которые сбрасываются с парашютом прямо с экипажем внутри, а также песенная культура — песни вроде «Синева» давно стали неофициальными гимнами. Один из самых известных эпизодов — эксперимент, когда Маргелов приказал десантировать не только машину, но и своего сына внутри нее, чтобы доказать надежность системы.

Хотя День ВДВ ассоциируется у многих с фонтанами, суть праздника гораздо глубже. Это день тех, кто готов рисковать жизнью ради других, кто привык побеждать в самых трудных условиях. Веселые традиции соседствуют с настоящей гордостью за службу, и за каждым голубым беретом — история мужества, выдержки и особого братства, которое остается на всю жизнь. Давайте выясним, взяли бы вас в десант?

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.