Тест: отгадайте 6 интересных фактов о Дне ВДВ

Хотя День ВДВ ассоциируется у многих с фонтанами, суть праздника гораздо глубже. Это день тех, кто готов рисковать жизнью ради других, кто привык побеждать в самых трудных условиях. Веселые традиции соседствуют с настоящей гордостью за службу, и за каждым голубым беретом — история мужества, выдержки и особого братства, которое остается на всю жизнь. Давайте выясним, взяли бы вас в десант?