Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

190 лет со дня рождения Эдгара Дега: галерея картин художника

19 июля 1834 года родился Эдгар Дега. Он был французским живописцем, одним из виднейших представителей импрессионистского движения. В честь юбилея со дня рождения художника предлагаем вам посмотреть галерею его картин.

18

Желание рисовать проявилось у Дега уже в детстве. Отец пророчил ему карьеру юриста, но у Эдгара не было большого желания заниматься юриспруденцией (и способностей, как говорят, тоже). Он родился в обеспеченной семье, поэтому мог спокойно рисовать, не особо заботясь о пропитании. Дега мог себе позволить не продавать свои картины и трудиться над ними снова и снова, стремясь к совершенству.

К концу 80-х годов 19 века Дега, можно сказать, исполнил свою мечту «стать знаменитым и неизвестным». Он умел распорядиться своим влиянием, был практичным, постоянно контактировал со многими художниками, и такая активность начала раздражать некоторых его коллег. В итоге Дега замкнулся в узком кругу близких друзей. Он стал выставляться лишь в немногих избранных публичных местах. При этом продуктивность Дега выросла.

К 1882 году у художника резко ухудшилось зрение, и он начал обращаться к пастельной технике, а затем и к скульптуре.

Эдгар Дега скончался 27 сентября 1917 года в Париже в 83 года, будучи признанным мастером и авторитетным живописцем. За 10 лет до этого он практически перестал писать.

Образы Дега воплощали ускорившиеся ритмы его эпохи. Именно страсть к передаче движения определила любимые сюжеты Дега: изображения скачущих лошадей, балерин на репетиции, прачек и гладильщиц за работой, одевающихся или причесывающихся женщин.

Айгуль Сабитова