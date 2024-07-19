190 лет со дня рождения Эдгара Дега: галерея картин художника

Желание рисовать проявилось у Дега уже в детстве. Отец пророчил ему карьеру юриста, но у Эдгара не было большого желания заниматься юриспруденцией (и способностей, как говорят, тоже). Он родился в обеспеченной семье, поэтому мог спокойно рисовать, не особо заботясь о пропитании. Дега мог себе позволить не продавать свои картины и трудиться над ними снова и снова, стремясь к совершенству.
К концу 80-х годов 19 века Дега, можно сказать, исполнил свою мечту «стать знаменитым и неизвестным». Он умел распорядиться своим влиянием, был практичным, постоянно контактировал со многими художниками, и такая активность начала раздражать некоторых его коллег. В итоге Дега замкнулся в узком кругу близких друзей. Он стал выставляться лишь в немногих избранных публичных местах. При этом продуктивность Дега выросла.
К 1882 году у художника резко ухудшилось зрение, и он начал обращаться к пастельной технике, а затем и к скульптуре.
Эдгар Дега скончался 27 сентября 1917 года в Париже в 83 года, будучи признанным мастером и авторитетным живописцем. За 10 лет до этого он практически перестал писать.
Образы Дега воплощали ускорившиеся ритмы его эпохи. Именно страсть к передаче движения определила любимые сюжеты Дега: изображения скачущих лошадей, балерин на репетиции, прачек и гладильщиц за работой, одевающихся или причесывающихся женщин.
Айгуль Сабитова