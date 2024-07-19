190 лет со дня рождения Эдгара Дега: галерея картин художника

Желание рисовать проявилось у Дега уже в детстве. Отец пророчил ему карьеру юриста, но у Эдгара не было большого желания заниматься юриспруденцией (и способностей, как говорят, тоже). Он родился в обеспеченной семье, поэтому мог спокойно рисовать, не особо заботясь о пропитании. Дега мог себе позволить не продавать свои картины и трудиться над ними снова и снова, стремясь к совершенству.