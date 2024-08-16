Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

19-летняя панда из Гонконга родила близнецов

15 августа старейшая панда Инг-Инг из парка Ocean Park родила двух детенышей-близнецов: мальчика весом 112 грамм и девочку весом 122 грамма.

Источник: Ocean Park Hong Kong

Представитель гонконгского парка Ocean Park сообщил, что местная панда по имени Инг-Инг (Ying Ying) родила детенышей-близнецов утром 15 августа, накануне своего 19-летия (эквивалентно 57 годам по человеческим меркам).

Это рождение — настоящее чудо, особенно если учесть, что Инг-Инг является старейшей из зарегистрированных гигантских панд, которая впервые успешно родила.

Пауло Понг
председатель корпорации Ocean Park Corporation

Детеныши-близнецы, самка весом 122 грамма и самец весом 112 грамм, наконец-то появились на свет после нескольких лет безуспешных попыток Инг-Инг забеременеть от партнера Ле-Ле. Известно, что они были подарены Гонконгу в 2007 году китайским правительством, но с тех пор не обзаводились потомством.

Чтобы увидеть новорожденных малышей, посетителям Ocean Park придется подождать несколько месяцев. Оба детеныша в настоящее время очень слабые и им нужно время, чтобы стабилизироваться.

Гигантских панд очень трудно разводить в неволе, но, после многих лет упадка, их численность в дикой природе постепенно возросла (на 17%) благодаря стараниям организаций и волонтеров. В 2017 году Международный союз охраны природы (МСОП) изменил статус этого вида с «находящегося под угрозой исчезновения» до «уязвимого».

По предварительным оценкам, в настоящее время в дикой природе насчитывается около 1800 панд, в основном они обитают в горах провинции Сычуань на западе Китая. В неволе же содержится около 600 панд, некоторых из Пекин предоставляет «в аренду» примерно 20 странам.

Кажется, что природа начала постепенно возрождаться: вслед за рождением восьми редких тигрят в Барнауле, в Камбодже вылупилось ~60 детенышей исчезающего сиамского крокодила.

Кристина Корчанова