19-летняя панда из Гонконга родила близнецов

Детеныши-близнецы, самка весом 122 грамма и самец весом 112 грамм, наконец-то появились на свет после нескольких лет безуспешных попыток Инг-Инг забеременеть от партнера Ле-Ле. Известно, что они были подарены Гонконгу в 2007 году китайским правительством, но с тех пор не обзаводились потомством.