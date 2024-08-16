19-летняя панда из Гонконга родила близнецов

Представитель гонконгского парка Ocean Park сообщил, что местная панда по имени Инг-Инг (Ying Ying) родила детенышей-близнецов утром 15 августа, накануне своего 19-летия (эквивалентно 57 годам по человеческим меркам).
Это рождение — настоящее чудо, особенно если учесть, что Инг-Инг является старейшей из зарегистрированных гигантских панд, которая впервые успешно родила.
Детеныши-близнецы, самка весом 122 грамма и самец весом 112 грамм, наконец-то появились на свет после нескольких лет безуспешных попыток Инг-Инг забеременеть от партнера Ле-Ле. Известно, что они были подарены Гонконгу в 2007 году китайским правительством, но с тех пор не обзаводились потомством.
Чтобы увидеть новорожденных малышей, посетителям Ocean Park придется подождать несколько месяцев. Оба детеныша в настоящее время очень слабые и им нужно время, чтобы стабилизироваться.
Гигантских панд очень трудно разводить в неволе, но, после многих лет упадка, их численность в дикой природе постепенно возросла (на 17%) благодаря стараниям организаций и волонтеров. В 2017 году Международный союз охраны природы (МСОП) изменил статус этого вида с «находящегося под угрозой исчезновения» до «уязвимого».
По предварительным оценкам, в настоящее время в дикой природе насчитывается около 1800 панд, в основном они обитают в горах провинции Сычуань на западе Китая. В неволе же содержится около 600 панд, некоторых из Пекин предоставляет «в аренду» примерно 20 странам.
Кажется, что природа начала постепенно возрождаться: вслед за рождением восьми редких тигрят в Барнауле, в Камбодже вылупилось ~60 детенышей исчезающего сиамского крокодила.
Кристина Корчанова