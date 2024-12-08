180 участников хора исполнили праздничные песни на 20-метровой елке

Сообщается, что на гигантском дереве, благодаря многолетнему опыту, была выстроена иерархия: первокурсники располагаются в самом низу, второкурсники и юниоры — в середине, а старшекурсники — на самом верху. При этом самое главное место, рядом с рождественской звездой, занимает участник хора не с самым лучшим голосом, но с «самым добрым сердцем». Организаторы мероприятия считают, что это отлично соответствует духу праздника.