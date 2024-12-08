180 участников хора исполнили праздничные песни на 20-метровой елке

180 участников хора средней школы Мона Шорс в Западном Мичигане (США) исполнили 19 рождественских песен на праздничном дереве высотой 20 метров. В 2024 году этой традиции исполнилось 40 лет, — пишет Associated Press.
Поющая рождественская елка на протяжении нескольких десятков лет является главным предновогодним событием для местных жителей. Со временем она начала привлекать поклонников не только из других штатов, но даже других стран.
Сообщается, что на гигантском дереве, благодаря многолетнему опыту, была выстроена иерархия: первокурсники располагаются в самом низу, второкурсники и юниоры — в середине, а старшекурсники — на самом верху. При этом самое главное место, рядом с рождественской звездой, занимает участник хора не с самым лучшим голосом, но с «самым добрым сердцем». Организаторы мероприятия считают, что это отлично соответствует духу праздника.
Поющая рождественская елка — это 100% зрелище.
Ранее рассказывали о другой традиции: в Видновском перинатальном центре новорожденных малышей кладут в рождественский носок.