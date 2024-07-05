18-летняя невеста Лепса заявила, что она с певцом не ради денег и хайпа

18-летняя невеста Григория Лепса впервые высказалась о романе с певцом. Аврора Киба уверяет, что встречается с артистом не ради денег и хайпа, пишет Telegram-канал Starhit.ru.
Киба отметила, что с самого рождения растет в «парниковых» условиях и не нуждается в чьих-то деньгах, славе и так далее.
«Комментарии по типу “самый лучший дед” и все остальное меня абсолютно никак не задевают. Друзья, огорчу вас — у меня прекрасная самооценка», — заявила девушка.
Также Киба выразила уверенность, что она не «новая интрижка Григория Лепса» и «не запасной вариант».
«И, по-моему, никому из пишущих Лепс предложение не делал, верно? Верно. А это уже что-то да значит, задумайтесь, друзья», — подытожила Аврора.
Ранее певица Анна Калашникова рассказала сайту MK.ru, что Григорий Лепс нашел в своей новой молодой подруге спасение после тяжелого развода. Познакомившись с 18-летней Авророй, 61-летний артист прекратил пить и занялся спортом.