17 птенцов редкого калифорнийского кондора вылупились в зоопарке в США

Калифорнийский кондор (Gymnogyps californianus) — это крайне редкий вид из семейства американских грифов. Птица практически исчезла в XX веке из-за потери среды обитания и отравления свинцом. Дело в том, что кондор — падальщик. Вместе с убитой охотником жертвой он съедает и свинцовую дробь, что вызывает сильнейшее отравление. Это самая крупная птица в Северной Америке, размах крыльев которой достигает 2,9 м.