17 птенцов редкого калифорнийского кондора вылупились в зоопарке в США

В 2024 году зоопарк Лос-Анджелеса побил рекорд: там родились 17 птенцов калифорнийского кондора. Эта птица находится под угрозой исчезновения, сообщает Associated Press.
В июне вылупился семнадцатый и последний птенец в этом сезоне. Все птенцы сейчас чувствуют себя хорошо. Предыдущий рекорд был установлен в 1997 году, когда в зоопарке вылупились 15 птенцов калифорнийского кондора.
Как отметила куратор зоопарка Роуз Легато, зоопарк вновь поднял планку в усилиях по спасению самой крупной летающей птицы США от вымирания. Она подчеркнула, что рекорда удалось достичь благодаря новым методам разведения, разработанным в зоопарке. Они позволяют одному взрослому кондору, который выступает в качестве суррогатного родителя, выращивать двух или трех птенцов вместе.
В заявлении пресс-службы зоопарка говорится, что все цыплята будут выпущены в дикую природу в рамках Программы восстановления калифорнийского кондора.
По состоянию на декабрь 2023 года в мире насчитывалось около 560 калифорнийских кондоров, из которых более 340 жили в дикой природе, сообщили в зоопарке.
Калифорнийский кондор (Gymnogyps californianus) — это крайне редкий вид из семейства американских грифов. Птица практически исчезла в XX веке из-за потери среды обитания и отравления свинцом. Дело в том, что кондор — падальщик. Вместе с убитой охотником жертвой он съедает и свинцовую дробь, что вызывает сильнейшее отравление. Это самая крупная птица в Северной Америке, размах крыльев которой достигает 2,9 м.
А в Московском зоопарке недавно появилась другая редкая птица — китоглав. Этот вид чрезвычайно трудно размножается в неволе, поэтому специалисты создали для птиц максимально комфортные условия. Китоглав, которого еще называют королевской цаплей, относится к виду птиц из отряда пеликанообразных и является единственным представителем семейства китоглавых. В мире осталось всего 8 тыс. представителей этого вида.