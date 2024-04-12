17 мгновений Франклина: как Майкл Дуглас сыграл основателя США

Пожалуй, восемь часов для этой истории — многовато, и не очень ясно, удастся ли Дугласу удерживать зрительское внимание всё это время. Большая часть действия — диалоги в интерьерах, которые еще и решены с естественным освещением. Переводя на общедоступный: в кадре будет темно, и нужен большой экран, чтобы рассмотреть всё в подробностях. Это реалистично, но утомительно, хотя в «Игре престолов» диалогов в интерьерах было еще больше, и написаны они были хуже, а уровня Майкла Дугласа ни у одного артиста не было. А публика всё равно смотрела в восторге. Поэтому и «Франклин», возможно, будет воспринят положительно — эпизоды будут выходить до 17 мая, и удовольствие можно дополнить чтением исторической литературы, потому что та эпоха действительно заслуживает, чтобы ее знать получше.