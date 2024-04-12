17 мгновений Франклина: как Майкл Дуглас сыграл основателя США

Что было бы, если бы герой «Основного инстинкта» или «Уолл-стрит» попал в прошлое на машине времени? Вероятно, он выдал бы себя за Бенджамина Франклина. Именно такое впечатление производит сериал «Франклин», ироничный, умный и жесткий политический триллер. Действие разворачивается в 1776 году, начинается сериал с того, что англичане «взяли Нью-Йорк», и судьба Штатов целиком зависит от Франции. Создатели «Клана Сопрано» и «Подпольной империи» сделали новое шоу, которое «Известия» начали смотреть одновременно со всем миром.
Жизнь вне канделябров
Экспозиция у сериала «Франклин» неожиданная. Британская империя в конце XVIII века, ведет войну со своей колонией, посмевшей претендовать на независимость. Американцы терпят поражение за поражением, и большинство наблюдателей уверены, что бунт колонистов закончится так, как это обычно и происходит: подавлением, репрессиями и восстановлением старого порядка.
Но у американцев есть надежда, что Франция заинтересована в ослаблении своего соседа. Поэтому Бенджамин Франклин, ученый и публицист с международной славой, неофициально отправляется в Париж, чтобы там в самых главных кабинетах выбить для колонистов оружие, деньги, людей и даже свой флот. И хотя всё делается со шпионскими предосторожностями, получается — как в анекдотах про Штирлица, про которого все знают, что он советский разведчик. Вопрос в том, сможет ли Франклин в перерыве между интеллектуальными тусовками и соблазнениями красавиц уговорить Францию поддержать проигрывающих колонистов за океаном.
У Майкла Дугласа таких ролей не было уже очень давно. Один из главных актеров 80-х и 90-х, токсичный секс-символ и живая легенда, в XXI веке он сыграл удивительно мало больших образов. В последние годы он чаще появлялся в комедиях вроде «Метода Комински», которые всё же не давали в полной мере проявиться его драматическому таланту. Была у него и одна по-настоящему великая роль за последнюю четверть века — Либераче в драме Стивена Содерберга «За канделябрами», где он и Мэтт Дэймон превзошли сами себя. Но будем честны: много ли людей видели этот фильм, несмотря на громкую премьеру в Каннах и «Золотой глобус» с «Эмми»? Или хотя бы слышали о нем?
Словом, Дугласу был очень нужен, жизненно необходим Бен Франклин, и он его получил. Поэтому в каждую свою сцену он вкладывает столько энергии, той самой, опасной, витальной и саморазрушительной, которую мы помним в нем по «Игре», «С меня хватит» и «Войне Роуз». Как будто не было всех этих лет, как будто Гордон Гекко вернулся по-крупному и лукаво произносит о французах: «Они почему-то думают, что я изобрел электричество». А потом начинает общаться с толпой по-французски, кокетничая со всеми парижанками одновременно и покоряя светских дам одним мимоходом брошенным взглядом.
Американский зритель Apple этого может не знать, а мы в курсе, кто играет первую «жертву» Франклина: Людивин Санье, звезда комедий Франсуа Озона и Кристофа Оноре, героиня «Молодого Папы», одна из самых сексуальных актрис французского кино. Конечно, Штирлиц-Франклин выберет именно ее, а она — его.
Как великая шахматная доска
Кроме Франклина, в фильме будут и другие знаковые фигуры времени. Драматург и чиновник Бомарше станет главным союзником американского «посла» при французском дворе. Маркиз Жильбер Лафайет здесь еще молод, но уже готов к любым революциям — хоть в Америке, хоть дома.
Но будет и немало имен, за которыми придется лезть в «Википедию», потому что вряд ли большинству отечественных зрителей знакомы политические интриги вокруг помощи Штатам. Увлекательно следить, как Франклин ведет свою хитроумную партию, а в это время английские агенты ведут свою, да и король Франции не очень торопится выделять армию и деньги повстанцам, разумно полагая, что так он насолит Англии, но создаст опасный прецедент для вассалов своей державы. Между тем, во Франции настроения накаляются, до революции осталось не так много времени, а знать по-прежнему считает, что будет вечно пировать и править половиной планеты поровну с Британией.
Невероятные усилия вложены творческой группой сериала в воссоздание колорита Франции XVIII века, чтобы мы в полной мере погрузились в ту эпоху. На улицах грязь, народ справляет нужду прямо на мостовые, аристократы маскируют нечистоплотность белилами и париками, но запах пота и копоть от свечей как будто проходят сквозь экран. Франклину, который притащил сюда своего 17-летнего внука, придется непросто: французским он владеет не в совершенстве, а отсутствие официального статуса посла лишает его многих привилегий. Впрочем, как он утверждает, дипломатия — это не осада, а соблазнение, а этим искусством «отец-основатель» наделен больше, чем кто-либо.
Пожалуй, восемь часов для этой истории — многовато, и не очень ясно, удастся ли Дугласу удерживать зрительское внимание всё это время. Большая часть действия — диалоги в интерьерах, которые еще и решены с естественным освещением. Переводя на общедоступный: в кадре будет темно, и нужен большой экран, чтобы рассмотреть всё в подробностях. Это реалистично, но утомительно, хотя в «Игре престолов» диалогов в интерьерах было еще больше, и написаны они были хуже, а уровня Майкла Дугласа ни у одного артиста не было. А публика всё равно смотрела в восторге. Поэтому и «Франклин», возможно, будет воспринят положительно — эпизоды будут выходить до 17 мая, и удовольствие можно дополнить чтением исторической литературы, потому что та эпоха действительно заслуживает, чтобы ее знать получше.