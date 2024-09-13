17-килограммовый кот попытался сбежать из приюта в Перми

В пермском реабилитационном центре для животных DogMas проходит лечение кот Крошик, который весит 17 килограммов. Раскормленного пушистого пациента нашли в подвале одной из пермских больниц волонтеры. Сейчас Крошику помогают сбросить вес и вернуть активность с помощью водной беговой дорожки: в подвале кот с трудом вставал на лапы.
Кот сразу стал популярным в городских соцсетях, но ни слава, ни оздоровительные процедуры не пришлись ему по нраву. Как только реабилитация дала первые результаты, Крошик решил сбежать от врачей на волю. О необычном побеге рассказала газета «Комсомольская правда — Пермь».
Крошик разгрыз лежанку в вольере и выбрался из заточения, но смог преодолеть лишь несколько метров, после чего утомился и прилег отдохнуть на обувной полке.
Долго искать сбежавшего пушистика не пришлось: его нашли застрявшим среди тапочек сотрудников центра.
Ветеринарный врач клиники Екатерина отреагировала на побег кота в телеграм-канале так: «Крошик…. Устроил нам сегодня погром и побег? Уже очень даже активный парень. Был крайне недоволен, что его нашли в маскировке под тапки, но… после порции корма подобрел».
«Точно сказать, сколько за это время он скинул в граммах, мы пока не можем, худеет Крошик по плану: в неделю ему нужно сбрасывать от 70 до 150 грамм. Пока вес кота не фиксировался, на днях мы поедем в клинику для контроля анализов и взвешивания» — рассказала она «КП-Пермь».
Полная реабилитация Крошика обойдется приюту в 30 тысяч рублей и займет не менее полугода. Сотрудники центра справедливо замечают, что рады такому интересу к красивому коту в беде, но еще сильнее их бы обрадовала помощь.
«Интересно, что вокруг этого кота жуткий ажиотаж, вторую неделю нас атакуют журналисты и ТВ, и газет. И даже клиники воруют видео из нашего центра и размещают в своих группах под своим именем… со специальными хэштегами… Но никто ни разу не спросил “чем помочь коту”», — комментирует ситуацию Екатерина.
Ранее рассказывали историю пропавшего кота, которого нашли в 3000 километров от дома.