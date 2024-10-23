17-килограммовый кот из Перми похудел почти на 3 килограмма

Напомним, кот поселился в подвале одной из пермских больниц. Сотрудники начали его подкармливать, в итоге он располнел до 17 килограммов и перестал ходить. В таком состоянии в конце августа его увидели местные жители. Они обратились к волонтерам из приюта. Те отвезли его в реабилитационный центр DogМas, где у него диагностировали ожирение. Коту прописали специальную диету и физическую активность на водной дорожке. Крошик пытался сбежать из центра, но не смог — преодолев несколько метров, он устал и прилег на обувной полке.