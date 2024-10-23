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17-килограммовый кот из Перми похудел почти на 3 килограмма

Пермский кот Крошик, который раньше с трудом передвигался, начал худеть. Первые успехи специалисты отметили в сентябре.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Соцсети

Напомним, кот поселился в подвале одной из пермских больниц. Сотрудники начали его подкармливать, в итоге он располнел до 17 килограммов и перестал ходить. В таком состоянии в конце августа его увидели местные жители. Они обратились к волонтерам из приюта. Те отвезли его в реабилитационный центр DogМas, где у него диагностировали ожирение. Коту прописали специальную диету и физическую активность на водной дорожке. Крошик пытался сбежать из центра, но не смог — преодолев несколько метров, он устал и прилег на обувной полке.

Как сообщается в Telegram-канале реабилитационного центра, с 27 августа по 13 сентября кот похудел с 17 до 15,9 килограмма. К 23 сентября он похудел до 15 килограммов. В начале октября кот начал запрыгивать на пуфики и невыокие поверхности. На последнем взвешивании, 21 октября, весы показали 14,2 килограмма. Таким образом, в общей сложности Крошик смог скинуть 2,8 килограмма. Ему предстоит похудеть примерно еще на 7 килограммов. После этого ему будут искать хозяев.