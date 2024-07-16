16 июля — Международный день змеи. Сколько видов обитает в России

Во вторник, 16 июля, отмечается Международный день змеи. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире до 5 млн человек ежегодно подвергаются укусам змей. В России их обитает более чем 40 видов, ядовиты из них только 14.
Обычно «сезон» змей начинается с первым потеплением — в этом году это произошло в середине апреля. К тому же на фоне сухой и жаркой погоды пресмыкающиеся ищут увлажненные места, в том числе вблизи человеческого жилья.
Ветеринарный врач Людмила Ганина отмечала, что при укусе змеи не стоит пытаться отсасывать яд. Так можно удалить лишь незначительное количество токсина, тогда как его основная доля все равно останется в организме.