150 тысяч серебром на бедных невест: на что пошел капитал из завещания мецената Третьякова

Третьяков любил театр и не любил скульптуры. Объяснял это тем, что скульптура остается произведением искусства лишь в глине. Когда же она становится мрамором или бронзой — это уже не авторское произведение, поскольку к нему приложил руку ремесленник: каменщик или литейщик. Третьяков никогда не считал себя меценатом, указывая, что у него есть цель — открыть в Москве первый музей русского изобразительного искусства. В 1880-х годах ему даже пришлось соперничать в этом с императором Александром III, который открыл Русский музей. А когда император за его старания даровал Третьякову дворянский титул, не принял его, заявив, что он купец, купцом и помрет.