150 тысяч серебром на бедных невест: на что пошел капитал из завещания мецената Третьякова

Сын купца, увлеченный искусством: кто такой Павел Третьяков
Павел Третьяков родился в Москве в 1832 году в купеческой семье. Его отец сумел выбиться из мелких торговцев в фабриканты, но рано умер, и его сыновья — Павел и Сергей — уже юношами были вынуждены продолжить дело. Они сделали это настолько умело, что расширили сеть магазинов и основали в Костроме фабрику по переработке льна.
Коллекционированием предметов искусства Третьяков увлекся с юношества. Его первой коллекцией были миниатюры, которые он скупал на ярмарках. В 20-летнем возрасте молодой купец впервые попал в Эрмитаж и был настолько впечатлен экспонатами, что решил составить собственную коллекцию. Первая же покупка привела к разочарованию: он купил несколько картин европейских художников, половина из которых оказались искусными подделками. После этого Третьяков поклялся покупать картины только русских мастеров и говорил, что лучшее — это покупать картины из рук художников, создавших их.
Поскольку огромная часть средств уходила на полотна, сам Третьяков жил очень скромно. Он был женат на кузине знаменитого мецената Саввы Мамонтова, Вере. Имел четырех дочерей и двух сыновей. С наследниками не сложилось: младший сын, Иван, умер в 9 лет от менингита, а старший, Михаил, оказался слабоумным.
Некоторые авторы пишут, что Третьяков держал семью в черном теле и они чуть ли не голодали. Это неправда, они не голодали, но жили скромно, и Павел Третьяков постоянно контролировал расходы семьи.
Сам он всю жизнь проходил в единственном пальто и в одной шляпе, а сюртуки заказывал только тогда, когда предыдущие изнашивались. Он любил жену, обожал дочерей и был верным сыном, регулярно навещая мать до самой ее смерти.
Каким был Третьяков: купец и аскет
Друзья и родные замечали в его внешности аскетизм и иконописность. Старшая дочь, Вера, писала, что отец был похож на отшельника с икон Византии. Дочь Александра отмечала, что отец был худ, сутуловат и длинноног и, когда садился в кресло, сразу становился небольшим. Борода была русая, нос — длинным, глаза были карими, а брови — весьма густыми.
Третьяков очень любил путешествовать и был неутомим в поездках и пеших прогулках. В путешествии в одной стране он мог посетить от 30 до 40 городов. Его последний вояж был по странам Скандинавии за год до смерти.
Третьяков любил театр и не любил скульптуры. Объяснял это тем, что скульптура остается произведением искусства лишь в глине. Когда же она становится мрамором или бронзой — это уже не авторское произведение, поскольку к нему приложил руку ремесленник: каменщик или литейщик. Третьяков никогда не считал себя меценатом, указывая, что у него есть цель — открыть в Москве первый музей русского изобразительного искусства. В 1880-х годах ему даже пришлось соперничать в этом с императором Александром III, который открыл Русский музей. А когда император за его старания даровал Третьякову дворянский титул, не принял его, заявив, что он купец, купцом и помрет.
Коллекция картин Павла Третьякова
Первые картины Третьяков приобрел в 21 год. Но официальный отсчет его коллекции ведут с 1856 года, когда он стал владельцем полотна Василия Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами».
Всего в его коллекции было собрано 1287 полотен живописи, 10 скульптур и 518 рисунков — Третьяков стал первым коллекционером, кто покупал не только готовые картины, но и эскизы к ним. В те времена стоимость коллекции составляла 1,5 миллиона рублей, что на современные деньги было бы больше 1,6 миллиарда.
Имена художников, картины которых находились в собрании Третьякова, можно перечислять долго. Среди них: Брюллов, Саврасов, Бруни, Якоби, Перов, Бронников, Стасов, Ге, Суриков, Серов, Левитан, Нестеров и другие.
Жемчужинами коллекции были такие полотна, как «Над вечным покоем» Левитана, «Боярыня Морозова» Сурикова, «Олива в Гефсиманском саду» Поленова, знаменитый портрет Достоевского кисти Василия Перова и «Три богатыря» Васнецова.
В 1864 году после долгого ожидания Третьяков приобрел полотно «Княжна Тараканова». История покупки была долгой: художник Флавицкий предложил купить его за огромную цену — 5 тысяч рублей — и наотрез отказался уступить хоть сколько-нибудь. Картина стала принадлежать Третьякову только после смерти художника. Купец приобрел ее у наследников на тысячу рублей дешевле.
В 1867 году Третьяков открыл отдельную галерею своих картин, в которую могли прийти все желающие. Она именовалась Художественной галереей Павла и Сергея Третьяковых. Сам Третьяков стал ее попечителем.
Первое завещание Третьякова
Свое первое завещание «на случай смерти» Павел Третьяков составлял в Варшаве в 1860 году перед длительной поездкой в Европу. По нему мы можем судить о делах и намерениях 28-летнего купца.
Его содержание таково:
- капитал Третьякова на тот момент составлял 266 186 рублей;
- из него 108 тысяч должны были быть разделены поровну между братом Сергеем и тремя сестрами. В 1860 году Третьяков еще не был женат и его брат еще был жив;
- 150 тысяч капитала должны были пойти на обустройство художественной галереи;
- наследникам он завещал приобрести под картины галерею Прянишникова за 50 тысяч рублей и передать в нее самые достойные картины из коллекции;
- пока здание не выкуплено, следовало арендовать под галерею скромное помещение и открыть ее для публики;
- цена билета должна была составить 10−15 копеек серебром;
- суммы за сборы следовало пускать в дело и приращивать процентами. На них следовало приобретать новые картины;
- оставшиеся деньги в сумме 8186 рублей и все средства Третьякова, которые еще будут приобретены в ходе ведения дел, следовало пустить на выдачу замуж бедных девиц, не имеющих приданого, но обязательно за достойных людей.
«Более я ничего не желаю, — так заканчивал завещание Третьяков. — Прошу у всех, перед кем согрешил и кого обидел, простить меня и не осудить моего распоряжения, потому что будет довольно осуждающих кроме вас, то хоть вы, дорогие мои, останьтесь на моей стороне».
Куда ушло наследство мецената Третьякова
Павел Третьяков умер 4 декабря 1898 года в Москве. Последними его словами были «Берегите галерею и будьте здоровы!». После кончины купца оказалось, что капитал его составляет 3 миллиона 800 тысяч рублей.
В 1896 году он написал второе завещание, в котором были подробно расписаны все суммы и завещаны все предметы, вплоть до домашних икон: 62 образа были переданы в галерею Третьякова.
Но сначала завещание долго не могли найти, а когда его наконец обнаружили, то Московский окружной суд признал его недействительным, так как было написано не в кабинете у нотариуса, а один из свидетелей, заверивших завещание, был сотрудником Третьякова, то есть лицом заинтересованным. В конце концов в дело вмешался император Николай II, и второе завещание вступило в силу.
- Известно, что 835 199 рублей были переданы московской думе. Из них 225 тысяч пошли на содержание галереи, а 150 тысяч — на постройку жилья и раздачу бесплатных квартир вдовам и сиротам художников.
- Большой капитал был отдан обществу московских купцов — на обустройство богаделен. Известно, что с деньгами купцы обошлись по уму и, приумножив их, выстроили и открыли в 1907 году богадельню имени Третьякова.
- Еще 30 тысяч купцы получили на стипендии для сирот и обучение их в училищах.
- После кончины старшего сына, Михаила, в московскую думу поступило еще 200 тысяч рублей, на которые собирались построить приют для слабоумных. К несчастью, помешала революция. Здание осталось недостроенным.
Майя Новик