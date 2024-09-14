15 лет без Патрика Суэйзи. Какие роли вписали его имя в историю кино

Всего Суэйзи трижды выдвигали на «Золотой глобус», но награду он так и не получил. Также его не удостоили ни одной премии посмертно. В кино он многим запомнился в образе романтичного героя, способного на подвиги ради друзей и любимых женщин. Но столь же успешно ему удавались роли харизматичных злодеев и людей со сложной судьбой, какая была и у него самого.