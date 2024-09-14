15 лет без Патрика Суэйзи. Какие роли вписали его имя в историю кино

14 сентября 2009 года умер актер и танцор Патрик Суэйзи. Ему было 57 лет, причиной стал рак поджелудочной железы.
В 15-летнюю годовщину со дня его смерти артиста РБК Life вспоминает его главные работы.
Патрик Уэйн Суэйзи родился 18 августа 1952 года в Хьюстоне, штат Техас. Он рос в большой семье. Любовь к танцам, которая потом нашла воплощение в фильмах Суэйзи, привила ему мать Пэтси Суэйзи, хореограф, учитель танцев и директор Houston Jazz Ballet Company. В школе он занимался балетом, гимнастикой, плаванием и футболом.
В 1972 году будущий артист переехал в Нью-Йорк, где отучился в балетных школах Harkness Ballet и Joffrey Ballet. После его взяли ведущим танцором в труппу Eliot Feld Ballet Company, но карьере в балете помешала травма колена.
Суэйзи решил попробовать себя в театре и кино. В 1976 году он дебютировал на Бродвее (там он играл в том числе в мюзиклах «Бриолин» и «Вестсайдская история»), а через три года вышел фильм «Скейттаун, США», где он сыграл первую роль. Трамплином в его карьере стали съемки у Фрэнсиса Форда Копполы в фильме «Изгои» (1983) с Томом Крузом и Мэттом Диллоном.
Но всемирную популярность — и номинацию на «Золотой глобус» — ему принесли «Грязные танцы» (1987). Роль Джонни Касла сделала его звездой, а фильм с бюджетом всего $6 млн стал культовым. В этой же ленте Суэйзи дебютировал как певец: там прозвучала его песня She's Like the Wind. Актер записал ее несколькими годами ранее. И изначально предполагалось, что она станет саундтреком к комедийной драме «Грандвью». Создатели той ленты от песни в итоге отказали, а после выхода «Грязных танцев» она стала хитом.
Далее последовали золотые годы в карьере актера: вышли фильмы «Дом у дороги» (1989), «Привидение» (1990) с Деми Мур и «На гребне волны» с идеальным бромансом в исполнении Патрика Суэйзи и Киану Ривза. В 1991-м журнал People назвал актера самым сексуальным мужчиной года.
В 2001-м актер снялся в «Донни Дарко», а в 2004-м вернулся к роли Джонни Касла в сиквеле «Грязных танцев».
В начале 2008 года актеру диагностировали IV стадию рака поджелудочной железы. Несмотря на неизлечимое заболевание, он продолжал работать: выпустил мемуары The Time of My Life и снимался в сериале «Зверь» на канале A&E, в перерывах проходя химиотерапию. В 2009-м в эфире показали 13 серий, но потом проект закрыли из-за ухудшившегося состояния здоровья актера.
Патрика Суэйзи не стало 14 сентября 2009 года. Он боролся с болезнью 20 месяцев.
Мать актера пережила его на четыре года — она умерла 16 сентября 2013-го.
Всего Суэйзи трижды выдвигали на «Золотой глобус», но награду он так и не получил. Также его не удостоили ни одной премии посмертно. В кино он многим запомнился в образе романтичного героя, способного на подвиги ради друзей и любимых женщин. Но столь же успешно ему удавались роли харизматичных злодеев и людей со сложной судьбой, какая была и у него самого.