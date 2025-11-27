15 интересных суеверий и удивительных фактов о черных кошках

Россия. У нас примета также в основном негативная: «Через дорогу перебежит — не к добру». Чтобы нейтрализовать действие приметы, нужно либо дождаться, пока дорогу перейдет кто-то другой, либо сплюнуть три раза через левое плечо, постучать по дереву, подержаться за пуговицу или украшение.