С XII века польский Краков являлся одним из центров расселения еврейского народа. Евреи исторически составляли большую долю населения Восточной Польши, Западной Украины, Белоруссии и Литвы. Как и в других городах, они компактно селились и образовывали исторические кварталы.
Почти сразу после начала немецкой оккупации в еврейских кварталах Кракова началось притеснение местного населения. Перед началом Второй мировой войны в городе проживало 64 000 евреев, они составляли примерно 25% населения города. В 1941 году немцы, в рамках проведения антисемитской политики, создали гетто для краковских евреев в Подгуже. Этот район был рассчитан всего на 3500 человек. Стены гетто нацисты сделали из могильных иудейских плит, намекая на будущую судьбу страдальцев. Евреям приходилось тесниться в квартирах, самые бедные жили на улице. В гетто царил голод и антисанитария.
Какое-то время неравнодушные горожане снабжали пленников пищей через окна, выходящие из зданий гетто во внешний мир. Но позже нацисты приказали замуровать их. Через район проходила трамвайная ветка, но трамваи там не останавливались. Пассажирам было запрещено даже смотреть на жертв гетто. Однако все равно находились люди, выкидывавшие в окна еду и другие необходимые страждущим вещи.
Первые два руководителя гетто старались помочь его обитателям и улучшить условия их пребывания в районе. Немецкую администрацию Кракова пытались подкупить, но попытка подкупа кончилась неудачей. Позднее евреев начали депортировать из гетто, еврейский юденрат протестовал против этого решения и был разогнан. В результате во главе района был поставлен Симха Спира, руководитель коллаборационистской «еврейской службы порядка». Он и его люди отличались особой жестокостью по отношению к пленникам. В ответ на это молодые иудеи примыкали к подпольным организациям и участвовали в польском сопротивлении.
В 1942 году, по мере приближения краха нацистского режима, в Берлине решили перейти к «окончательному решению еврейского вопроса». Примечательно, что уничтожение евреев в Кракове во многом происходило под руководством Симхи Спира, этнического еврея. Площадь гетто уменьшили в два раза. Пленников начали регулярно отправлять в концентрационные и трудовые лагеря. Спира с рабской, собачей покорностью выполнял все поручения западных хозяев, не жалея своих собратьев.
13 марта 1943 началась окончательная ликвидация гетто. В течении суток немцы под руководством коменданта трудового лагеря Плашов Амона Гета убили 2000 евреев прямо на местах их проживания. К убийцам примкнули отряды украинских и польских коллаборационистов. 8 000 человек было вывезено в концентрационные лагеря.
Симха Спир отличился и во время этого погрома, его люди убивали соплеменников прямо на улицах Кракова. Но берлинские хозяева всего через несколько месяцев забыли «заслуги» своего «маленького фюрера». Спир был расстрелян немцами при приближении частей советской армии к Кракову. Его тело так и осталось лежать в неизвестном лесу.
Александр Ставрин