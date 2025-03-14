Судьба предателя: расправу в Краковском гетто устроил Симха Спир

Какое-то время неравнодушные горожане снабжали пленников пищей через окна, выходящие из зданий гетто во внешний мир. Но позже нацисты приказали замуровать их. Через район проходила трамвайная ветка, но трамваи там не останавливались. Пассажирам было запрещено даже смотреть на жертв гетто. Однако все равно находились люди, выкидывавшие в окна еду и другие необходимые страждущим вещи.



Первые два руководителя гетто старались помочь его обитателям и улучшить условия их пребывания в районе. Немецкую администрацию Кракова пытались подкупить, но попытка подкупа кончилась неудачей. Позднее евреев начали депортировать из гетто, еврейский юденрат протестовал против этого решения и был разогнан. В результате во главе района был поставлен Симха Спира, руководитель коллаборационистской «еврейской службы порядка». Он и его люди отличались особой жестокостью по отношению к пленникам. В ответ на это молодые иудеи примыкали к подпольным организациям и участвовали в польском сопротивлении.

