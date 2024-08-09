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14-летняя девочка выдавала себя за врача в больнице и хотела «помочь провести операцию»

В Малайзии 14-летняя девочка выдавала себя за врача в больнице, чтобы «помочь провести операцию», пишет World of Buzz.

Источник: AP 2023

Как пишут местные СМИ, школьница даже успела проникнуть в операционную, где ее обман и вскрылся. После этого нарушительница была задержана полицией, которая конфисковала ее медицинскую форму. Свой поступок девочка объяснила тем, что ей интересно лечебное дело, и она хотела помочь провести операцию.

Сообщается, что школьница в течение недели ходила в больницу под видом врача. Если ее признают виновной в проникновении на запрещенную территорию и выдачу себя за государственного служащего, то ей может грозить тюремное заключение сроком на три года, а также крупный штраф.