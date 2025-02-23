14-летний «человек-калькулятор» за день побил шесть мировых рекордов

Как сообщает издание Gizmodo, Аариан сложил 100 четырехзначных чисел за 30,9 секунды, 200 четырехзначных — за минуту и 9,68 секунды, за 18,71 секунды сложил 50 пятизначных чисел, за 5 минут и 42 секунды — успешно разделил 20-значное число на 10-значное десять раз.
По словам подростка, иногда он сам не понимает, как ему удается так быстро считать.
«Многие вещи в мысленных вычислениях происходят за долю секунды, поэтому я не могу сказать, что происходит у меня в голове, я просто делаю это», — поделился Аариан.
Однако ребенок не только беспечно пользуется своим талантом, но и упорно трудится. Мальчик рассказал, что он тренируется по пять-шесть часов каждый день.
«Ежедневная практика — один из важных аспектов подготовки к соревнованиям», — поделился парень.
Также Аариан занимается медитациями. Это помогает ему своевременно концентрироваться и избавляться от стресса.
По словам его отца, раньше в семье никто не отличался невероятными способностями. Мама подростка рассказала, что он начал проявлять себя еще в детстве. В восемь лет он уже выигрывал международные соревнования по скоростному счету.
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