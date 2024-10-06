13-летняя собака спасла жизнь своему хозяину

Оказалось, что 84-летний хозяин Гиты упал с лестницы и сильно повредил ногу, из-за чего не мог пошевелиться. Ситуацию усугубляло то, что мужчине нужно было в определенное время принимать лекарства из-за серьезных проблем со здоровьем. В офисе шерифа отметили, что, если бы Гита не успела позвать на помощь вовремя, последствия падения могли бы быть гораздо серьезнее перелома.