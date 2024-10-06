13-летняя собака спасла жизнь своему хозяину

84-летний житель Вашингтона (США) упал с лестницы и сильно повредил ногу, из-за чего несколько часов не мог встать. Тогда 13-летняя собака по кличке Гита пришла ему на помощь.
Сообщается, что Гита сидела на ближайшей дороге к дому, зовя на помощь, пока не остановилась патрульная машина. Помощник шерифа, увидевший собаку, сначала попытался усадить ее внутрь автомобиля, чтобы найти хозяина животного, но Гита не давала этого сделать. Тогда помощник решил оставить собаку, чтобы самостоятельно найти ее владельца. Проверив дома в радиусе ~ 600 метров, мужчина вернулся обратно и заметил, что животное по-прежнему сидит на центральной дороге и поскуливает.
Озадаченный помощник офицера вышел к Гите, когда собака стремительно побежала в сторону от дороги. В конце концов, она привела мужчину к небольшому летнему домику. По данным офиса шерифа, вскоре помощник услышал голос пожилого мужчины, звавшего на помощь.
Оказалось, что 84-летний хозяин Гиты упал с лестницы и сильно повредил ногу, из-за чего не мог пошевелиться. Ситуацию усугубляло то, что мужчине нужно было в определенное время принимать лекарства из-за серьезных проблем со здоровьем. В офисе шерифа отметили, что, если бы Гита не успела позвать на помощь вовремя, последствия падения могли бы быть гораздо серьезнее перелома.
Ранее рассказывали, что в США кот прошел почти 1,5 тысячи км, чтобы добраться до дома.