15:08 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

13-летняя девочка побила мировой рекорд по подводным фокусам

Она установила его, находясь в Аквариуме Сан-Франциско.

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UPI передает, что 13-летняя девочка Эйвери Эмерсон Фишер установила необычный мировой рекорд. Она объединила два своих любимых хобби — подводное плавание и магические трюки.

Рекордсменка выполнила 38 трюков за 3 минуты, находясь под водой. Все это происходило в туннельном резервуаре Аквариума залива Сан-Франциско.

Предыдущий рекорд в 20 фокусов был установлен британским фокусником Мартином Рисом в 2020 году. Фишер отметила, что надеется, что ее выступление повысит внимание общественности к сохранению океана и вдохновит больше людей заняться подводным плаванием.

Недавно австралиец собрал кубик Рубика вслепую за 12 секунд.

Олеся Маевская

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