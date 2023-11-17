13-летняя девочка побила мировой рекорд по подводным фокусам
Она установила его, находясь в Аквариуме Сан-Франциско.
Она установила его, находясь в Аквариуме Сан-Франциско.
UPI передает, что 13-летняя девочка Эйвери Эмерсон Фишер установила необычный мировой рекорд. Она объединила два своих любимых хобби — подводное плавание и магические трюки.
Рекордсменка выполнила 38 трюков за 3 минуты, находясь под водой. Все это происходило в туннельном резервуаре Аквариума залива Сан-Франциско.
Предыдущий рекорд в 20 фокусов был установлен британским фокусником Мартином Рисом в 2020 году. Фишер отметила, что надеется, что ее выступление повысит внимание общественности к сохранению океана и вдохновит больше людей заняться подводным плаванием.
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Олеся Маевская