13-летняя девочка побила мировой рекорд по подводным фокусам

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259634&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

UPI передает, что 13-летняя девочка Эйвери Эмерсон Фишер установила необычный мировой рекорд. Она объединила два своих любимых хобби — подводное плавание и магические трюки.

Рекордсменка выполнила 38 трюков за 3 минуты, находясь под водой. Все это происходило в туннельном резервуаре Аквариума залива Сан-Франциско.

Предыдущий рекорд в 20 фокусов был установлен британским фокусником Мартином Рисом в 2020 году. Фишер отметила, что надеется, что ее выступление повысит внимание общественности к сохранению океана и вдохновит больше людей заняться подводным плаванием.

Недавно австралиец собрал кубик Рубика вслепую за 12 секунд.

Олеся Маевская