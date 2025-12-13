13 декабря — День памяти Андрея Первозванного, что можно делать, чего нельзя

Апостол Андрей Первозванный
Апостол Андрей Первозванный родился в Галилее, где жили иудеи и греки. После сошествия Святого Духа он получил миссию проповедовать на востоке и севере. Андрей путешествовал по Малой Азии, Причерноморью, Крыму и поднялся по Днепру, где благословил будущие земли Киева и предсказал возникновение города и церквей.
Затем он посетил славянские земли у Новгорода, направился в Рим, после чего вернулся во Фракию, а затем в Византию (будущий Константинополь), где основал христианскую общину и заложил основу Константинопольской кафедры, сыгравшую важную роль в передаче христианства Русской церкви.
Андрей часто сталкивался с сопротивлением. Например, в Синопе его забросали камнями, но он продолжал проповедовать, исцелять и создавать общины. Последним крупным местом служения стали Патры, где он исцелил местных жителей. Правитель города Эгеат оставался противником христианства и распял апостола. Андрей умер на кресте после двух дней проповеди, а его тело с почестями похоронили.
Мощи апостола были перенесены в Константинополь при императоре Константине Великом. Для Русской церкви Андрей стал символом апостольского преемства и важной фигурой в истории принятия христианства.
Святитель Фрументий
Святой Фрументий — первый епископ Абиссинского царства, родившийся в Тире (Ливан) в конце III — начале IV века. После кораблекрушения он ребенком попал на африканское побережье Красного моря, где воспитывался при царском дворе, а после стал главным советником царя Аксума. После смерти царя Фрументий воспитывал его сына Езану, который узнал о христианстве от Фрументия и принял крещение.
В 330 году Езана сделал христианство государственной религией Абиссинии. Около 347 года Фрументий был рукоположен в епископы Афанасием Александрийским и вернулся в Эфиопию для проповеди. Он долго и плодотворно управлял церковью, умер около 380 года в глубокой старости, оставив значимый след в христианской истории Абиссинии.
Священномученик Иоанн Честнов
Священномученик Иоанн Петрович Честнов (1874−1937) — священник из Московской губернии, сын священника, служивший в сельских храмах и учителем церковной школы. Рукоположен в диаконы в 1908 году, стал священником в 1920 году. Активно участвовал в церковном управлении.
Первый арест состоялся в 1929 году, но тогда он был освобожден. В 1930 году его семью лишили имущества, а сам отец Иоанн был сослан в Казахстан за антисоветскую агитацию на три года. После возвращения продолжил служение в Московской области, несмотря на давление со стороны властей.
В 1935 году был повторно арестован и снова выслан в Казахстан по политическим обвинениям. Через два года его приговорили к расстрелу за незаконное совершение религиозных обрядов и якобы антисоветскую агитацию. Расстрелян 13 декабря 1937 года. Погребен в безвестной могиле.
Причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских в 2002 году решением Священного Синода РПЦ.
Что можно делать в этот день
- Посетить храм и помолиться святому Андрею.
- Поздравить всех Андреев, особенно моряков, военных и чиновников.
- Помолиться о защите семьи, исцелении, укреплении веры и помощи в трудных ситуациях.
- Незамужним девушкам — вознести особую молитву о суженом, так как считается, что в этот день молитвы особенно слышны.
- Накануне праздника рекомендуется убраться в доме для привлечения здоровья и удачи на год.
Чего нельзя
- Заниматься тяжелой работой по хозяйству, генеральной уборкой, ремонтом — это может «вынести» из дома удачу и деньги.
- Заниматься рукоделием (шитье, вязание, вышивка, прядение), так как шум иголок и прялки якобы привлекает болезни и несчастья.
- Приглашать посторонних в дом или ходить в гости без причины — избыток гостеприимства может привести к потере достатка и спокойствия.
- Ругаться с близкими, особенно супругами — ссоры могут затянуться и омрачить всю зиму.
- Обсуждать людей за спиной, распускать сплетни и строить интриги — это вернется проблемами и финансовыми трудностями.
- Поддаваться зависти и злости, так как негатив, проявленный в этот день, закрепляется надолго.