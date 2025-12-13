Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

13 декабря — День памяти Андрея Первозванного, что можно делать, чего нельзя

13 декабря христиане отмечают День памяти апостола Андрея Первозванного. В народе же эту дату называют Андреев день. В это время проводятся церковные службы, обращенные к святому с просьбой о защите и благополучии. Особенно важное значение имеют молитвы тех, чья деятельность связана с водой. Народными обычаями в праздник были семейные посиделки и гадание девушек на жениха. Также верующие поминают святителя Фрументия и священномученика Иоанна Честнова.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail

Апостол Андрей Первозванный

Апостол Андрей Первозванный родился в Галилее, где жили иудеи и греки. После сошествия Святого Духа он получил миссию проповедовать на востоке и севере. Андрей путешествовал по Малой Азии, Причерноморью, Крыму и поднялся по Днепру, где благословил будущие земли Киева и предсказал возникновение города и церквей.

Затем он посетил славянские земли у Новгорода, направился в Рим, после чего вернулся во Фракию, а затем в Византию (будущий Константинополь), где основал христианскую общину и заложил основу Константинопольской кафедры, сыгравшую важную роль в передаче христианства Русской церкви.

Андрей часто сталкивался с сопротивлением. Например, в Синопе его забросали камнями, но он продолжал проповедовать, исцелять и создавать общины. Последним крупным местом служения стали Патры, где он исцелил местных жителей. Правитель города Эгеат оставался противником христианства и распял апостола. Андрей умер на кресте после двух дней проповеди, а его тело с почестями похоронили.

Мощи апостола были перенесены в Константинополь при императоре Константине Великом. Для Русской церкви Андрей стал символом апостольского преемства и важной фигурой в истории принятия христианства.

Святитель Фрументий

Святой Фрументий — первый епископ Абиссинского царства, родившийся в Тире (Ливан) в конце III — начале IV века. После кораблекрушения он ребенком попал на африканское побережье Красного моря, где воспитывался при царском дворе, а после стал главным советником царя Аксума. После смерти царя Фрументий воспитывал его сына Езану, который узнал о христианстве от Фрументия и принял крещение.

В 330 году Езана сделал христианство государственной религией Абиссинии. Около 347 года Фрументий был рукоположен в епископы Афанасием Александрийским и вернулся в Эфиопию для проповеди. Он долго и плодотворно управлял церковью, умер около 380 года в глубокой старости, оставив значимый след в христианской истории Абиссинии.

Священномученик Иоанн Честнов

Священномученик Иоанн Петрович Честнов (1874−1937) — священник из Московской губернии, сын священника, служивший в сельских храмах и учителем церковной школы. Рукоположен в диаконы в 1908 году, стал священником в 1920 году. Активно участвовал в церковном управлении.

Первый арест состоялся в 1929 году, но тогда он был освобожден. В 1930 году его семью лишили имущества, а сам отец Иоанн был сослан в Казахстан за антисоветскую агитацию на три года. После возвращения продолжил служение в Московской области, несмотря на давление со стороны властей.

В 1935 году был повторно арестован и снова выслан в Казахстан по политическим обвинениям. Через два года его приговорили к расстрелу за незаконное совершение религиозных обрядов и якобы антисоветскую агитацию. Расстрелян 13 декабря 1937 года. Погребен в безвестной могиле.

Причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских в 2002 году решением Священного Синода РПЦ.

Что можно делать в этот день

  • Посетить храм и помолиться святому Андрею.
  • Поздравить всех Андреев, особенно моряков, военных и чиновников.
  • Помолиться о защите семьи, исцелении, укреплении веры и помощи в трудных ситуациях.
  • Незамужним девушкам — вознести особую молитву о суженом, так как считается, что в этот день молитвы особенно слышны.
  • Накануне праздника рекомендуется убраться в доме для привлечения здоровья и удачи на год.

Чего нельзя

  • Заниматься тяжелой работой по хозяйству, генеральной уборкой, ремонтом — это может «вынести» из дома удачу и деньги.
  • Заниматься рукоделием (шитье, вязание, вышивка, прядение), так как шум иголок и прялки якобы привлекает болезни и несчастья.
  • Приглашать посторонних в дом или ходить в гости без причины — избыток гостеприимства может привести к потере достатка и спокойствия.
  • Ругаться с близкими, особенно супругами — ссоры могут затянуться и омрачить всю зиму.
  • Обсуждать людей за спиной, распускать сплетни и строить интриги — это вернется проблемами и финансовыми трудностями.
  • Поддаваться зависти и злости, так как негатив, проявленный в этот день, закрепляется надолго.

Узнать больше по теме
Молитва: тихий разговор с Богом
Молитва может быть произнесена вслух или про себя, по заученному тексту или своими словами — главное, чтобы она шла от сердца. Важное о значении молитв — в нашем материале.
Читать дальше