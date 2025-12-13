13 декабря — День памяти Андрея Первозванного, что можно делать, чего нельзя

13 декабря христиане отмечают День памяти апостола Андрея Первозванного. В народе же эту дату называют Андреев день. В это время проводятся церковные службы, обращенные к святому с просьбой о защите и благополучии. Особенно важное значение имеют молитвы тех, чья деятельность связана с водой. Народными обычаями в праздник были семейные посиделки и гадание девушек на жениха. Также верующие поминают святителя Фрументия и священномученика Иоанна Честнова.