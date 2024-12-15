120 дней «заключения» в глубинах моря: как немец Кох пытается побить рекорд пребывания под водой

— Если бы это работало именно так, все наши подводники были бы вечно молодыми. Стволовые клетки у здорового человека без медицинского вмешательства вырасти не могут. Чтобы внезапно их стало больше, надо сначала подавлять их препаратами, а потом перестать принимать эти препараты. Такая схема используется при заготовке костного мозга.