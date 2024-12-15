120 дней «заключения» в глубинах моря: как немец Кох пытается побить рекорд пребывания под водой

Без компьютера никуда
59-летний инженер планирует подняться на поверхность 24 января, чтобы общая сумма проведенных под водой суток составила 120 дней. Таким образом он хочет побить рекорд своего предшественника Джозефа Дитури, который пробыл под толщей воды ровно 100 дней. Внутри капсулы Коха есть все удобства: переносной туалет, телевизор, компьютер, кровать, велотренажер, солнечная батарея, спутниковый интернет и несколько вентиляторов. А сам инженер отмечает, что он борется с желанием заняться дайвингом.
Чудо-средство
Предыдущий рекордсмен Джозеф Дитури заявил, что после 100-дневного «заключения» в водах лагуны в Ки-Ларго во Флориде он помолодел на целых десять лет. Врачи отметили, что якобы его теломеры (концы хромосом, которые защищают их от старения. — «ВМ») стали на 20 процентов длиннее, а количество стволовых клеток мужчины увеличилось. Как отметил врач-терапевт Андрей Звонков, такие результаты, скорее всего, просто сказка для социальных сетей:
— Если бы это работало именно так, все наши подводники были бы вечно молодыми. Стволовые клетки у здорового человека без медицинского вмешательства вырасти не могут. Чтобы внезапно их стало больше, надо сначала подавлять их препаратами, а потом перестать принимать эти препараты. Такая схема используется при заготовке костного мозга.
Непростая жизнь
Провести под толщей воды много дней профессиональному моряку несложно, рассказывает капитан подводной лодки Константин Попов (имя изменено по просьбе героя. — «ВМ»):
— Перед тем как допустить к службе подводников, доктора проверяют их физическое и психическое здоровье. Людям, которые профессионально не готовились к долгим погружениям, возможно, будет трудно. Кстати, после долгих плаваний моряков часто отправляют на восстановление в санатории сроком до 15 дней.
На атомных подводных лодках есть все для комфортного проживания моряков, даже спортивный зал, бассейн и баня!
— А еще у нас повышенный рацион питания. Из «деликатесов», которые нам положены: шоколад, красная икра. В них содержатся микроэлементы, помогающие организму лучше себя чувствовать. На судне присутствует врач, который ежедневно выдает витамины.
На вопрос о том, молодеют ли члены экипажа после длительных погружений, Константин улыбается:
— Думаю, что это просто сказка.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Стеблецов, кандидат медицинских наук, врач:
— Если судно будет всплывать на поверхность слишком быстро, у человека, находящегося внутри, может развиться кессонная болезнь из-за быстрого понижения давления. Такой недуг может вызвать проблемы с тромбами, болезнь Альцгеймера, развитие болезни Паркинсона — гибель мелких участков мозга. Диагноз может проявиться не сразу.
СПРАВКА
Первое в мире подводное судно построил в XVII веке голландский физик Корнелиус Дреббель. Оно могло погружаться на глубину четырех метров.