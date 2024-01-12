12 января в истории космонавтики: день рождения Королева и начало истории Байконура

В недрах ОКБ-1, которое возглавлял Сергей Королев, разработаны все космические проекты, осуществленные в первые десятилетия космической эры. Он по праву считается первопроходцем многих основных направлений развития отечественных ракетного вооружения и ракетно-космической техники, обеспечившей стратегический паритет и сделавшей наше государство передовой ракетно-космической державой.

Нобелевскую премию Сергей Павлович Королев мог получить дважды: за запуск первого искусственного спутника Земли и за полет первого космонавта. Но, говорят, когда Нобелевский комитет предложил назвать фамилию главного конструктора, Никита Хрущев ответил, как обрубил: «Одного человека назвать нельзя, творцом новой техники у нас является весь народ»…

Сегодня утром у Кремлевской стены в Москве прошла традиционная церемония возложения цветов к месту захоронения праха Сергея Королева. Дань уважения конструктору пришли отдать генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, представители руководства Роскосмоса и ее дочерних организаций, действующие члены отряда космонавтов и ветераны отрасли.

Кстати, кажется очень символичным, что в 1955 году именно 12 января впервые в двух вагонах-теплушках на перегоне Тюра-Там разместилась группа военных строителей — так начиналась подготовка к строительству космодрома Байконур.

Как рассказывал «РГ» заслуженный строитель России, прораб легендарного «Гагаринского старта» полковник в отставке Сергей Алексеенко, засекреченность строительства космодрома была страшная. Военные строители знали только, что минобороны создает ракетную базу для защиты своих рубежей. «В легендах прикрытия Генштаба она имела название “Стадион”.

«Правда, что Королев считал Байконур счастливым местом на земле?». На этот вопрос корреспондента «РГ» Сергей Алексеенко ответил: «Да, наряду с Одессой, Москвой и Троице-Сергиевой лаврой. Почему? При рытье котлована под “гагаринский” старт на глубине 35 метров было обнаружено древнее костровище. Несколько поленьев были уже покрыты серебристыми высолами. Мы срочно вызвали археологов из ближайшего города. Но они так и не приехали. Тогда я сложил остатки костра в ящик, а одно полено отправил в столицу. Оттуда через три месяца пришел ответ: находке 10−30 тысяч лет. Узнав об этом, Сергей Павлович резюмировал: “Самое главное, что мы строим сооружение на берегу жизни древней цивилизации, значит, это место будет счастливым и для нас”. А небольшой уголек положил в спичечный коробок и унес с собой».