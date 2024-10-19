12 способов сфокусироваться на работе

Отчасти виноваты технологии: обилие экранов и цифрового контента вокруг нас, экран смартфона в руке, новости из интернета. Отчасти — новая трудовая этика, которая предполагает обилие рабочих чатов и возможность быть на связи чуть ли не круглые сутки. Кроме того, у нас есть куда больше возможности отвлечься на что-то приятное, больше (в среднем) проблем со сном и больше стресса: все это тоже не помогает удерживать внимание.