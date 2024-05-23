12-летнего школьника грозятся исключить за прическу, а семья говорит о фобии

«Они явно не верят мне и думают, что это просто прикрытие, чтобы удержаться в школе. У меня также нарколепсия, из-за чего я легко впадаю в глубокий сон, и эти проблемы связываются воедино. Мне могут сниться ужасные сны о том, что мне отрезают волосы», — говорит Фарук Джеймс.