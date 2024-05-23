12-летнего школьника грозятся исключить за прическу, а семья говорит о фобии

Фобия, которой нет?
Пышные вьющиеся волосы до пояса и длинные африканские косички сделали 12-летнего Фарука Джеймса Миллера из Лондона звездой в интернете, но не в школе. По словам родителей, у мальчика тонзурофобия, и он никогда в жизни не стригся из-за неконтролируемого страха перед стрижкой. Однако в новой школе семье не верят и требуют сделать прическу по правилам либо покинуть образовательное учреждение.
Помимо предполагаемой фобии, у Фарука 250 тысяч подписчиков, которые впечатлены его историей и огромной для ребенка «гривой». А также карьера модели: мальчика не только фотографируют, он уже успел пройтись по подиуму на Лондонской неделе моды, поработать в Нью-Йорке и Италии.
Мать Фарука, Бони Миллер рассказала, что проблемы из-за волос у ее сына начались, когда он пошел в новую школу в сентябре прошлого года. Там на него и родителей стали оказывать давление, потому что по правилам образовательного учреждения, волосы у мальчиков должны быть выше воротника рубашки. Сначала Миллеров просили сделать стрижку, затем предупредили, что ребенка могут отчислить из-за нарушения устава школы.
Семья предоставила школьному врачу справку о том, что Фарук Джеймс страдает тонзурофобией — испытывает сильнейший страх перед стрижкой волос. А также просила учесть культурные особенности ребенка, папа которого родом из Ганы. Однако директор школы сообщила, что их сына исключат, если он не пострижется, потому что «тонзурофобия не признается фобией».
Косички — не выход
«Они явно не верят мне и думают, что это просто прикрытие, чтобы удержаться в школе. У меня также нарколепсия, из-за чего я легко впадаю в глубокий сон, и эти проблемы связываются воедино. Мне могут сниться ужасные сны о том, что мне отрезают волосы», — говорит Фарук Джеймс.
Мальчик пытался соблюсти правила школы, заплетая волосы в мелкие косички и убирая их в пучок — как раз над воротом рубашки. Но «плетение» тоже было признано школьными чиновниками неприемлемым. Фарука начали оставлять после уроков в качестве наказания за нарушение школьной дисциплины.
«Сначала меня задержали на полчаса, потом на час, в пятницу на этой неделе у меня уже было двухчасовое наказание. Это приводит к изоляции и отстранению от общей работы в школе, а в конечном итоге к отчислению», — сетует мальчик.
«Дети и без того очень уязвимы»
По словам матери, она знала о правилах еще до поступления, кроме того, такие же правила в большинстве школ рядом с их домом. Но у нее сложилось впечатление, что именно в этом учреждении могут пойти навстречу по медицинским показаниям.
Также мама поделилась, что в индустрии моды, с которой ребенок связан с шести месяцев, их раньше тоже просили постричься. Но она противостояла этому, и через несколько лет стилисты, напротив, оценили необычный образ ребенка, броский и запоминающийся.
Однако теперь, по ее словам, Бонни Миллер делает все возможное, чтобы помочь сыну преодолеть фобию ради хорошего образования: после безуспешных попыток убедить уже подростка Фарука постричься они решились на психотерапию. Школа же отказалась давать комментарии для СМИ по причине конфиденциальности информации о личных проблемах учащихся.