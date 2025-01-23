12 человек погибли в Индии из-за слухов о пожаре в поезде

Сообщается, что в одном из вагонов поезда «Пушпак Экспресс» из-за горячей оси (ось или колёсная пара железнодорожного вагона или локомотива, которые нагреваются при движении поезда) или заклинивания тормозов появились искры. После этого распространился слух о пожаре, из-за чего некоторые пассажиры запаниковали и потянули за рычаг экстренного торможения.