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12 человек погибли в Индии из-за слухов о пожаре в поезде

Они попали под другой поезд.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: ANI

В индийском штате Махараштра 12 человек погибли и еще 15 получили ранения из-за слухов о начавшемся пожаре в поезде, в котором они находились. Об этом пишет Independent.

Сообщается, что в одном из вагонов поезда «Пушпак Экспресс» из-за горячей оси (ось или колёсная пара железнодорожного вагона или локомотива, которые нагреваются при движении поезда) или заклинивания тормозов появились искры. После этого распространился слух о пожаре, из-за чего некоторые пассажиры запаниковали и потянули за рычаг экстренного торможения.

После остановки несколько пассажиров выпрыгнули из поезда на рельсы и попали под состав «Карнатака Экспресс», движущегося по соседнему пути.

Министерство путей сообщения и правительство штата Махараштра объявили о выплате компенсаций в размере 650 тысяч рупий (741 тысяча рублей) семьям каждого из погибших.

«Все окружные власти работают в координации с железнодорожной администрацией, и принимаются необходимые меры для лечения пострадавших. Было отправлено восемь машин скорой помощи», — сказал главный министр штата Девендра Фаднавис.

Ранее во Владивостоке юноша шел вдоль железнодорожных путей и попал под поезд.