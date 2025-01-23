12 человек погибли в Индии из-за слухов о пожаре в поезде

В индийском штате Махараштра 12 человек погибли и еще 15 получили ранения из-за слухов о начавшемся пожаре в поезде, в котором они находились. Об этом пишет Independent.
Сообщается, что в одном из вагонов поезда «Пушпак Экспресс» из-за горячей оси (ось или колёсная пара железнодорожного вагона или локомотива, которые нагреваются при движении поезда) или заклинивания тормозов появились искры. После этого распространился слух о пожаре, из-за чего некоторые пассажиры запаниковали и потянули за рычаг экстренного торможения.
После остановки несколько пассажиров выпрыгнули из поезда на рельсы и попали под состав «Карнатака Экспресс», движущегося по соседнему пути.
Министерство путей сообщения и правительство штата Махараштра объявили о выплате компенсаций в размере 650 тысяч рупий (741 тысяча рублей) семьям каждого из погибших.
«Все окружные власти работают в координации с железнодорожной администрацией, и принимаются необходимые меры для лечения пострадавших. Было отправлено восемь машин скорой помощи», — сказал главный министр штата Девендра Фаднавис.
Ранее во Владивостоке юноша шел вдоль железнодорожных путей и попал под поезд.