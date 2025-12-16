12 аэропортов в России получили предупреждение из-за платы за регистрацию пассажиров

Отмечается, что нарушения встречались в разных регионах России.
«Были установлены аналогичные нарушения в действиях главных операторов аэропортов Благовещенска, Волгограда, Горно‑Алтайска, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска‑Камчатского, Самары, Тобольска, Челябинска», — пишет RT со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Кроме того, в ФАС отметили, что подобные действия операторов аэропортов содержат признаки «навязывания невыгодных условий договора авиакомпаниям». Иными словами, аэропорты брали отдельную плату за регистрацию пассажиров, что может нарушать права авиакомпаний и ограничивать конкуренцию.
Служба предупредила, что в случае, если нарушения не будут устранены, будет возбуждено антимонопольное дело.
