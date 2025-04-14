119 лет — и все. Гериатр Новоселов назвал возможную продолжительность жизни

Об этом в интервью aif.ru рассказал врач-гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов.
На влиятельном научном портале biorxiv.org опубликовано детальнейшее исследование женщины-супердолгожителя, умершей в 2024 г в возрасте 117 лет и 168 дней.
В возрасте 116 лет у нее были получены анализы крови, слюны, мочи, кала и биологических тканей для изучения ее особенностей как супердолгожителя (так называют людей, проживших больше 110 лет). Анализ был проведен на самом высочайшем уровне. Похоже, это первое столь тщательное исследование у людей, проживших такую долгую жизнь.
Больше 120 лет пока еще никто достоверно не прожил
За комментариями по этому исследованию и о рекордах долгожителей мы обратились к гериатру Валерию Новоселову.
Александр Мельников, aif.ru: Валерий Михайлович, сакраментальный вопрос — сколько может человек прожить — 120 лет, 150? Что об этом думает медицина?
Валерий Новоселов: Мы уже многое знаем о старении и долголетии человека. Например, что в исключительно редких случаях женщины могут дожить до 119 лет, и есть чемпионы на тропе долголетия. Они все женщины, да простят меня мужчины. В мифах, сказках, эпосе и тостах мужчины могут жить дольше — да, а в реальности — нет. Обращу также внимание на тот не всем очевидный факт, что чемпионками эти женщины становились только в день смерти. Рекорд в день смерти -звучит забавно, но факт.
Итак, на первом месте — японка Канэ Танака, на втором -американка Сара Кнаус (или Ноуз), на третьем месте — Люсиль Рендон, француженка. Интересно, что эти результаты подобно выстрелам по мишени снайпер расположены очень кучно на временном отрезке полгода.
— А как быть с француженкой Жанной Кальман? Сообщалось, что она умерла в 122 года. Знаю, что потом в этой истории заподозрили обман. И вы были среди лидеров, занимавшихся расследованием этого случая.
— Ранее ее считали чемпионкой, прожившей 122 года. Но увидев ее видео, на котором она была явно моложе лет, приписываемых ей, я публично высказал ряд клинических возражений против ее возраста. Они прямо указывали на заведомую фальсификацию этого рекорда. Позже это было подтверждено и другими исследованиями. Я написал книгу, посвященную этой фальсификации. С 1934 г. роль Жанны исполняла ее дочь Ивонна. Когда она умерла в 1997 г. ей было 99 лет, а не 122, как ее матери.
Если мы будем полагаться в геронтологии на подобные ложные данные, толку не будет. Например, постоянно подчеркивалось, что псевдо-долгожительница курила, выпивала, никогда не отказывала себе в сладостях. При таких привычках дожить до 122 лет невозможно.
Более того, из всех достоверных данных следует вывод, что дожить до 119 лет можно. А вот до 122 лет — уже нет. Или пока нет. И это показывает, что испанка Мария Браньос достигла реально возможного возраста своего долголетия.
Отвечают ли за старение теломеры?
— Авторы исследования подчеркивают, что у нее оказались очень короткие теломеры, по которым отсчитывают возраст человека. Как это может сочетаться с ее возрастом?
— Гипотезу о том, что именно наши теломеры отвечают за старение, выдвинул уникальный российский ученый Алексей Матвеевич Оловников. Этот гений-мыслитель и самый известный российский геронтолог сделал такое предположение еще в далеком 1971 году.
Его теория была доказана почти через 20 лет, ее подтвердили серьезные ученые, и даже в 2009 году получили за это Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Как ни странно, но они забыли упомянуть самого отца основателя теории. Это такая особенность западного мышления — отсутствие честной позиции там, где они не хотят ее видеть.
И вот теперь самое главное, Оловников выдвинул несколько постулатов и все они подтвердились, кроме одного. Наиболее важного для истории с испанской долгожительницей. Речь о том, что за старение человека отвечают именно теломеры. Это не так. Мало того, они даже не являются счетчиком старения.
Тут наверно требуется пояснение. Тем, кто профессионально занимается изучением феномена старения, а московская школа научной геронтологии именно такая, знает, что теломеры отражают так называемое репликативное старение — то есть, теломеры являются условным счетчиком деления клеток. И имеют отношение к тем клеткам организма, которые делятся. Например, клеткам кожи человека — фибробластам.
Но первое, обратите внимание, что у нас в организме много клеток, которые не делятся, а образуются из стволовых клеток. Есть и такие, что живут с нами всю жизнь не делясь. Тут пример — нейроны нашего мозга.
Второе и немаловажное замечание, что теломеры это концевые колпачки хромосом, а эти структуры находятся именно в ядре клетки. Это значит, что если ядра нет, то и теломеры в таких клетках отсутствуют. И таких клеток огромное количество, вы их все знаете, это эритроциты, они не имеют ядра. Эти клетки очень мелкие — предположительно наш организм состоит из 40 трлн клеток и 27 трлн это эритроциты.
Давайте разбираться дальше с темой длины теломер — мышь живет 2 года, а теломеры у нее длиннее в десятки раз, чем у человека. Шимпанзе живет в два-три раза меньше человека, а теломеры у данного нашего лабораторного двойника в два раза длиннее.
А не так давно NASA отправила в космос одного из двух братьев-астронавтов однояйцевых близнецов Келли. В космос полетел Скотт, и его теломеры стали длиннее по сравнению с братом Марком, который остался на земле. Но когда астронавт вернулся, размер теломер вернулся к прежнему показателю.
Другой парадоксальный пример. Теломеры сперматозоидов у старых мужчин длиннее, чем у молодых. И таких примеров еще можно привести множество. И вывод из этого один — длина теломер плохой показатель для оценки старения.
Хорошим холестерин становится перед смертью
— Я общался с Оловниковым незадолго до его смерти, и он действительно говорил, что его теорию неправильно поняли, и что теломеры не так прямо и однозначны связаны со старением. По сути, это показатель не старения, а количества деления клеток?
— Странно тут и то, что московская геронтология это знает уже более 20 лет, а тем не менее, западный мир продолжает некритически цитировать то, отчего россияне уже давно отказались. Кстати, самое быстрое сокращение теломер происходит не при старении, а при росте организма животных, что показано на многих видах.
— Что вполне ожидаемо, в это время идет активное размножение клеток.
— Продолжу о холестерине. Его отличные цифры у человека 116 лет говорят о том, что он скоро завершит жизнь. Почти у всех очень старых людей и долгожителей за 2,5 года до смерти холестерин снижается, особенно низким он становится за полгода до смерти. И это уже мнение не русских, а британских исследований.
— Получается, что Мария Брантяс по сути изжила свой жизненный ресурс. А как вы относитесь к геномным исследованиям у супердолгожителей?
— Что касается генома, то строго говоря, нет ни одного гена, который отвечает за наше старение. Вот такой парадокс, термин геронтогены есть, а самих генов нет. Генов, которые связывают с генетическими заболеваниями есть, гены, ускоряющие развитие и течение заболеваний, тоже есть. Например, при ранней форме болезни Альцгеймера это АРР, а также PSEN1, PSEN2 (кстати, у нас мало кто знает, что эти гены тоже открыл российский генетик Евгений Рогаев). Но можно ли это считать их генами старения? Очень сомнительно, ведь при них болезнь часто развивается в более молодом возрасте.
С геномом вообще все очень непросто. И вот почему. В нас и на нашем теле живет колоссальное количество представителей наномира — это бактерии, вирусы, грибы и археи. Их сложно подсчитать, оценки же очень разные, например, что этого наномира больше, чем клеток самого организма человека. Вместе с ними мы организуем холобионт. Эти мелкие «арендаторы» тоже имеют геном. Геном человека-хозяина и геном этих невидимых жителей планеты вместе можно обозначить, как хологеном. И конечно, эти геномы взаимодействуют.
История подтверждает правоту Ильи Мечникова
— Интересно, что в вопросах долгожительства не потерялась одна из первых теорий старения, созданная в самом конце XIX века русским ученым И. И. Мечниковым. И в последние десятилетия мы просто видим ренессанс его учения. Появляется масса серьезных исследований о значении для здоровья и долгой жизни кишечной микрофлоры. Сегодня ее чаще называют микробиомом. Уделено этому внимание и в обследовании Марии Браньяс. Плюс, ученые отмечают, что она трижды в день ела йогурт, и что это могло помочь ей в продлении жизни.
— Сразу стоит сказать, что как наше старение влияет на микробиом, так и микробиом влияет на наше старение. А поскольку кишечная микробиота человека меняется с возрастом, дисбаланс кишечных микроорганизмов может способствовать многим возрастным заболеваниям и синдромам.
Российский ученый Илья Ильич Мечников считал старение человека результатом прямой интоксикации организма продуктами жизнедеятельности бактерий кишечника. В наше время это учение развил профессор Михаил Юрьевич Яковлев, разработав теорию системной эндотоксинемии и эндотоксиновой агрессии. Он рассматривает воспаление и старение как звенья одной цепи в системе иммунного ответа. Эндотоксины — это токсины, выделяемые патогенными бактериями при их гибели или повреждении клеточных стенок. Это приводит к эндотоксиновой агрессии, под которой подразумевается патологический процесс, обусловленный избытком липополисахаридов в системном кровотоке. Это приводит и способствует развитию всей возрастзависимой патологии, включая клинические формы атеросклероза, онкологические заболевания и гериатрические симптомы.
— А как вы все-таки думаете, перешагнут люди рубеж в 120 лет, будут ли жить дольше?
— Я уверено считаю, что дело не в длине жизни, а в том, как долго человек будет оставаться независимым от помощи других людей, как долго у него не будет заболеваний, как долго он сможет сохранять свою функциональность. Это более важно в жизни не только каждого из нас, но и для жизни наших детей и тех, кто идет за ними.
И я знаю точно, что последние десятилетия, жизнь этой испанки, умершей в 117 лет, зависела только от любви окружающих, как долго и качественно они могли осуществлять уход за будущим рекордсменом.