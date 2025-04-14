119 лет — и все. Гериатр Новоселов назвал возможную продолжительность жизни

— Я уверено считаю, что дело не в длине жизни, а в том, как долго человек будет оставаться независимым от помощи других людей, как долго у него не будет заболеваний, как долго он сможет сохранять свою функциональность. Это более важно в жизни не только каждого из нас, но и для жизни наших детей и тех, кто идет за ними.