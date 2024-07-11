11 способов быть продуктивнее

Возможно, если такая возможность есть, лучше сделать 2-часовой перерыв днем и выполнить все эти дела поздно вечером — или наоборот, прийти на работу на 2 часа раньше и разделаться со всем быстрее. Конечно, не все организации готовы к такой гибкости, но лучше попробовать — или по крайней мере ставить сложные задачи на часы, когда вы активны, а унылую рутину на период, когда мозг все равно устает.