11 интересных фактов о Юрии Никулине

В честь дня рождения любимца публики расскажем 11 интересных фактов о его жизни.
Любящий, но строгий отец
Никулин рассказывал, что отец очень любил его, проводил с ним много времени, но никогда прямо не хвалил. «Это ты сделал неплохо,» — такова была высшая форма похвалы. В цирк Никулина впервые тоже привел отец (будущему актеру было тогда пять лет). Яркие костюмы, огромный купол, застеленный красным ковром манеж так впечатлили мальчика, что он во что бы то ни стало решил стать клоуном. И именно отец подарил маленькому Юре первую толстую тетрадь, чтобы тот мог записывать в нее слова песен, услышанных по радио или в кино. Потом у Никулина было много подобных тетрадей. Всю жизнь он заносил в них услышанные в народе анекдоты.
Чуть не попал под трибунал
В 1939 году, когда Никулину не исполнилось еще и 18 лет, его призвали в армию. Он служил в ней семь лет. Однажды Никулин чуть не попал под трибунал. Так, в одну из ночей его батарея заступила на дежурство и должна была всю ночь быть в полной боевой готовности. Командир батальона попросил Никулина подежурить в одиночку, чтобы уставшие солдаты могли поспать (на тот момент они были без сна уже несколько ночей). Когда бойцы уснули, неожиданно приехал проверяющий из штаба армии. Разразился страшный скандал. Комбат попросил Никулина взять вину на себя, сказав, что это он должен был разбудить всех в полночь, но почему-то не сделал этого. Тот согласился, и потом его не раз вызывали к военачальникам, которые пытались выяснить все подробности той ночи. Никулин не сдал командира и рассказал все только начальнику штаба, которого по-человечески любил и уважал. За плохую дисциплину Никулина разжаловали из сержанта в рядовые, но через два месяца вновь восстановили в звании.
Спас мышь во время войны
Однажды Никулин с группой разведчиков остановились в блиндаже, где раньше жили немцы. Расположились, достали паек, как вдруг им навстречу спокойно вышла мышь. Она залезла на стол и встала на задние лапки в ожидании еды. Видимо, немцы ее подкармливали, поэтому людей она не боялась. Никулин протянул ей кусочек колбасы. Один из бойцов замахнулся на мышь автоматом, но Никулин схватил его за руку. «Мышь-то немецкая,» — сказал товарищ. «Да нет, — ответил Никулин. — Это наша мышь, ленинградская. Посмотри на ее лицо…» Все рассмеялись, а мышь осталась жить. Вернувшись с войны, Никулин рассказал об этом случае отцу. тот растрогался, считая, что сын совершил по-настоящему геройский поступок.
Не было актерского образования
Удивительно, но у популярного актера не было специального образования. После войны Никулин пришел поступать во ВГИК, но его не приняли. Председатель комиссии не обнаружил в нем актерских дарований. «Мы не видим у вас способностей. Вы не будете смотреться на экране», — заявили ему. Не приняли его и в ГИТИС на театральный факультет. В итоге он стал студентом школы-студии разговорных жанров при Московском цирке на Цветном бульваре.
Начал карьеру в кино в 36 лет
Играть в кино Никулин начал в 36 лет. Он дебютировал в комедии «Девушка с гитарой». У него была эпизодическая роль незадачливого пиротехника, но герой Никулину очень понравился. Он решил надеть для роли красную рубашку, задорную кепку и кеды. По сюжету пиротехник вбегает с чемоданчиком в комнату, где комиссия просматривает участников конкурса, и говорит: «Товарищи, я извиняюсь, товарищи! Для фестиваля, понимаете, придумал эффектную вещь. Люди увидят — ахнут. Самодеятельный фейерверк, типа салют». На героя забавного эпизода сразу обратили внимание. Вскоре он стал одним из самых популярных и любимых актеров.
Познакомился с женой в больнице
Будучи студентом циркового училища, Никулин познакомился с женой Татьяной. Все началось с того, что клоуну Карандашу, у которого Юрий работал ассистентом, для номера потребовалась лошадь. Трех девушек из Тимирязевского училища, которые ее дрессировали, пригласили посмотреть выступление в цирке. Среди них была и Татьяна. На манеже во время исполнения номера произошел несчастный случай: Никулин попал под ноги лошади. Окровавленного артиста увезли в больницу. Татьяна приехала навестить пострадавшего, завязалась дружба, а через полгода пара поженилась. Вместе Татьяна и Юрий Никулины прожили 47 лет. У них родился сын Максим, который подарил родителям троих внуков.
Приняли за труп
Знаменитый фильм «Бриллиантовая рука» снимали в Адлере. В подвале гостиницы, в которой проживали актеры, сделали реквизиторскую. В ней хранили сделанную из папье-маше фигуру героя Никулина Семена Горбункова, которую в одном из эпизодов должны были сбрасывать с высоты 500 метров. Манекен держали в подвале под простыней, чтобы он не пылился. Однажды любопытная уборщица приподняла ткань и подумала, что это мертвый Никулин. Слух о «гибели» актера быстро разлетелся по стране — уборщица по совместительству работала еще и в аэропорту.
Приняли за пьяницу и вызвали милицию
Первую серьезную драматическую роль Юрий Никулин сыграл в фильме «Когда деревья были большими». Он изображал пьяницу и тунеядца. В первый день актера загримировали, переодели и привезли на съемки. Директор магазина, где снимали фильм, остановил его и потребовал удалиться, сказав, что он тут его уже не первый день видит. Никулин пытался доказать, что он актер, сказав, что вот стоят главные люди съемочной команды, но режиссер с оператором в один голос заявили, что этого странного человека якобы видят первый раз. Лишь когда на скандал начал собираться народ, они признались, что это исполнитель главной роли.
Отказывался сниматься в «Кавказской пленнице»
Почти готовый сценарий «Кавказской пленницы» Никулин забраковал. Он отказался сниматься — многие ситуации в фильме показались ему неинтересными и неправдоподобными. Его поддержал Евгений Моргунов. Леониду Гайдаю стоило больших трудов уговорить актеров сниматься. Пришлось разрешить им переписать то, что не понравилось.
Добивался своего анекдотами
Знаменитый актер много ходатайствовал за знакомых, доставал лекарства и помогал получать квартиры, искал работу начинающим актерам. Однажды он выхлопотал пенсию цирковому артисту. Никулин рассказывал нужному чиновнику неприличные анекдоты один за другим. Тот так смеялся, что, не выдержав напора, подписал все документы.
Именем Юрия Никулина названа планета
В честь него названа малая планета (астероид) Солнечной системы. Это Астероид № 4434, открытый советским астрономом Людмилой Журавлевой. Он так и называется — «Никулин».