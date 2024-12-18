11 интересных фактов о Юрии Никулине

В 1939 году, когда Никулину не исполнилось еще и 18 лет, его призвали в армию. Он служил в ней семь лет. Однажды Никулин чуть не попал под трибунал. Так, в одну из ночей его батарея заступила на дежурство и должна была всю ночь быть в полной боевой готовности. Командир батальона попросил Никулина подежурить в одиночку, чтобы уставшие солдаты могли поспать (на тот момент они были без сна уже несколько ночей). Когда бойцы уснули, неожиданно приехал проверяющий из штаба армии. Разразился страшный скандал. Комбат попросил Никулина взять вину на себя, сказав, что это он должен был разбудить всех в полночь, но почему-то не сделал этого. Тот согласился, и потом его не раз вызывали к военачальникам, которые пытались выяснить все подробности той ночи. Никулин не сдал командира и рассказал все только начальнику штаба, которого по-человечески любил и уважал. За плохую дисциплину Никулина разжаловали из сержанта в рядовые, но через два месяца вновь восстановили в звании.