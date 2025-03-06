108-летнюю жительницу Японии признали старейшей женщиной-парикмахером

Долгожительница появилась на свет 10 ноября 1916 года в разгар Первой мировой войны. Родители Сицуи Хакоиси были фермерами, свое призвание рекордсменка нашла еще в 14 лет — тогда мать ее подруги поинтересовалась, не хочет ли девочка пойти учиться в парикмахерской в Токио. В 1934 году, в 18 лет, она сдала экзамен на парикмахера, а вскоре у нее уже появились преданные клиенты.