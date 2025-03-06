108-летнюю жительницу Японии признали старейшей женщиной-парикмахером

108-летнюю жительницу Японии Сицуи Хакоиси признали старейшей женщиной-парикмахером в мире. Титул подтвержила компания LongeviQuest, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Салон Сицуи Хакоиси расположен в трех часах езды от Токио, на окраине префектуры Тотиги. На рабочем месте стилиста-рекордсменки есть ножницы, которые их хозяйка использует с довоенных времен.
Долгожительница появилась на свет 10 ноября 1916 года в разгар Первой мировой войны. Родители Сицуи Хакоиси были фермерами, свое призвание рекордсменка нашла еще в 14 лет — тогда мать ее подруги поинтересовалась, не хочет ли девочка пойти учиться в парикмахерской в Токио. В 1934 году, в 18 лет, она сдала экзамен на парикмахера, а вскоре у нее уже появились преданные клиенты.
Сицуи Хакоиси вышла замуж за мужчину по имени Дзиро в 24 года и вместе с супругом открыла собственный салон. В браке родилось двое детей, муж долгожительницы погиб в Японо-китайской войне (1937—1945). От салона Сицуи Хакоиси остался лишь пепел после бомбардировки Токио американскими военными, говорится в статье. Хакоиси и ее дети уцелели, потому что успели эвакуироваться в Тотиги. В 1953-м она открыла салон в Накагаве, где работает до сих пор.
Долгожительница утверждает, что придерживается «правила трех не»: не держит зла, не завидует и ни с кем не ссорится. Сейчас Сицуи Хакоиси большую часть времени проводит в доме престарелых, но всегда готова выйти на работу, если попросят клиенты.
В мае прошлого года стало известно о том, что японец Эцуро Ватанабе был признан старейшим в мире стоматологом среди мужчин. На момент установления рекорда ему было 99 лет и 133 дня.
«Когда я вижу пациентов счастливыми, то понимаю, что делаю нечто важное. Мне бы хотелось вносить свой вклад в развитие общества до тех пор, пока у меня еще будут силы», — говорит доктор Ватанабе.
Эцуро Ватанабе родился 31 октября 1924 года в деревне Осино в префектуре Яманаси. В 15 лет он переехал в Токио, чтобы стать подмастерьем стоматолога и ходить в школу по вечерам.