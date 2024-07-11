108-летняя американка назвала секретом долголетия флирт, вино и десерты

«Пью вино, ем десерты и флиртую с мужчинами с усами», — так ответила жительница Алабамы, отмечающая свой 108-й день рождения, на вопрос о том, как она поддерживает долголетие. Об этом рассказало информационное агентство United Press International.
Американку зовут Хелен Денмарк, очередную годовщину со дня рождения она отметила в кругу друзей и персонала дома престарелых Brookdale Assisted Living (компания владеет и управляет домами престарелых в США). По случаю торжества здесь устроили в ее честь вечеринку. Денмарк заявила, что не чувствует себя старше, чем в 107 лет, и рассказала репортерам местного телеканала WDHN, что сохраняет молодость благодаря тому, что «пьет вино, ест десерты и флиртует с усатыми мужчинами».
Долгожительница отметила, что чувствует себя здоровой и сильной и намерена совершенно точно отпраздновать следующий юбилей — 110 лет ей исполнится в июле 2026 года. По оценкам Бюро переписи населения США, по состоянию на январь в стране проживало около 101 тыс. человек старше 100 лет.
Ранее Юджин Руссо из Нью-Йорка, ветеран Второй мировой войны, отметивший 100-летие, рассказал, что залогом своей долгой жизни считает здоровое питание и немного алкоголя каждый день. Американец ест фрукты, овощи и не употребляет сахар и соль, отказавшись от них уже после 70 лет.