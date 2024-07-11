108-летняя американка назвала секретом долголетия флирт, вино и десерты

Американку зовут Хелен Денмарк, очередную годовщину со дня рождения она отметила в кругу друзей и персонала дома престарелых Brookdale Assisted Living (компания владеет и управляет домами престарелых в США). По случаю торжества здесь устроили в ее честь вечеринку. Денмарк заявила, что не чувствует себя старше, чем в 107 лет, и рассказала репортерам местного телеканала WDHN, что сохраняет молодость благодаря тому, что «пьет вино, ест десерты и флиртует с усатыми мужчинами».