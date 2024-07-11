107-летний тату-мастер продолжает работать в филиппинской деревне

Баток, или татуировка коренных филиппинцев, существует уже более тысячи лет. Когда-то сложные узоры украшали племенных мужчин и женщин, символизируя их разнообразные заслуги и духовную защиту. Считалось, что расположенный высоко в горах регион Калинга, не имеющий выхода к морю, оставался фактически независимым в течение более чем 300 лет испанского колониального правления, благодаря тому, что татуированные воины яростно отбивались от чужаков.