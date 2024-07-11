107-летний тату-мастер продолжает работать в филиппинской деревне

В свои 107 лет Апо Ванг-Од Оггаем является старейшим тату-мастером в мире. В апреле 2023 года Ванг-Од Оггаем украсила обложку Vogue Philippines, став самым старым человеком, когда-либо появлявшимся на заглавной странице знаменитого журнала.
С юных лет Ванг-Од Оггаем практикует традиционную форму татуировки «баток», используемую коренными племенами региона. На протяжении более девяти десятилетий она наносит татуировки, вдохновленные сельским хозяйством и местным ландшафтом высокогорной деревни Бускалан в провинции Калинга.
Изначально Ванг-Од Оггаем «татуировала» воинов племени сложными геометрическими узорами, а женщин племени — «клеймила» символами плодородия. Но сегодня она делает татуировки и для туристов, желающих стать частью этой истории. В своей работе мастер использует достаточно нестандартные материалы, вроде иглы из помело, прикрепленной к бамбуковой палочке, специального молоточка и смеси из угля и воды.
Баток, или татуировка коренных филиппинцев, существует уже более тысячи лет. Когда-то сложные узоры украшали племенных мужчин и женщин, символизируя их разнообразные заслуги и духовную защиту. Считалось, что расположенный высоко в горах регион Калинга, не имеющий выхода к морю, оставался фактически независимым в течение более чем 300 лет испанского колониального правления, благодаря тому, что татуированные воины яростно отбивались от чужаков.
Международная известность 107-летней художницы вызвала широкий резонанс в обсуждении филиппинской идентичности. Хотя многие считают, что традиция делать баток должна сохраняться только среди местных, сама Ванг-Од Оггаем придерживается другого мнения, надеясь передать часть своего наследия.
Тем временем американка установила рекорд, набив 18 татуировок с Мадонной.
Кристина Корчанова