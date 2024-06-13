104-летняя женщина отказалась уходить на пенсию и продолжила ловить омаров

Вирджиния Оливер родилась в городке Рокленд в 1920 году. Она с восьми лет помогала отцу, который ловил сардины и омаров на продажу, а потом стала ловить омаров сама и занимается этим до сих пор. Даже после 104-летнего юбилея женщина продолжила не реже трех раз в неделю ходить в море для ловли омаров. Ей помогает 80-летний сын Макс — один из ее четырех детей. В море долгожительница управляет лодкой и ловит омаров вместе с отпрыском.