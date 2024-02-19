104-летняя британка Кэтлин Сондерс раскрыла секрет долгой жизни

Она родилась в 1920-м году в Мидлендсе. После школы работала фотографом в компании Dunlop Rubber, где познакомилась со своим будущим мужем Деннисом. Пара узаконила отношения в 1955 году и перебралась в Суррей. У супругов родилось двое дочерей. У миссис Сондерс 7 внуков и 3 правнука (еще один ожидается).