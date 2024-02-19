104-летняя британка Кэтлин Сондерс раскрыла секрет долгой жизни

Британка Кэтлин Сондерс назвала молоко своим секретом долгой жизни, сообщается на сайте Majesticare Care Homes. Недавно женщина отпраздновала 104-й день рождения.
Она родилась в 1920-м году в Мидлендсе. После школы работала фотографом в компании Dunlop Rubber, где познакомилась со своим будущим мужем Деннисом. Пара узаконила отношения в 1955 году и перебралась в Суррей. У супругов родилось двое дочерей. У миссис Сондерс 7 внуков и 3 правнука (еще один ожидается).
Кэтлин Сондерс всегда любила гончарное искусство. Она собрала коллекцию керамики и овладела гончарным ремеслом. Красивые керамические изделия она создавала и возрасте 90 лет.
Еще одно ее хобби — путешествия. Она посетила много новых мест, но больше всего ей нравилось в Корнуолле, где жила одна из ее сестер.
Кроме того, в доме Кэтлин Сондерс было много домашних животных, и она всегда заботилась о питомцах.
Секретом долголетия делилась и 103-х летняя американка Верна Платнер. Она уверена, что рецепт долгой жизни — умеренность.
«Немного хорошего и немного плохого — они неплохо сочетаются друг с другом», — говорит Верна Платнер.
Недавно 116-й день рождения отпраздновала старейшая американка Эди Чеккарелли. В ее честь в городе Уиллитсе в Калифорнии провели парад. Шествие открыл собаковод с 15 песиками. Далее проследовали пожарные машины, мусоровоз и местные жители на авто, украшенных шариками и лентами.
Из ныне живущих старше Эди Чеккарелли лишь испанка Мария Браньяс Морера, которая появилась на свет 4 марта 1907 года. Самым старым человеком всех времен считается Жанна Луиза Кальман, родившаяся 21 февраля 1875 года во французском Арле. Она умерла в 1997 году. Ей было 122 года и 164 дня.