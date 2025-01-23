103-летняя именинница получила более 1700 поздравительных открыток

103-летняя вдова, пережившая своих родственников, получила более 1700 поздравительных открыток от незнакомых людей на день рождения, — пишет New York Post.
Сообщается, что сотрудники дома престарелых «Уотфорд Хаус» в Нью-Миллсе (Великобритания) разместили в соцсетях просьбу отправить 20 января 2025 года 103 открытки к 103-летию их постояльцы Мэйбл Уайт. Пользователи со всего мира восприняли такую идею благосклонно, благодаря чему Уайт получила более 1700 поздравительных посланий из Индии, Исландии, Франции, Канады и других стран.
Известно, что 103-летняя женщина осталась совсем одна после того, как ее муж умер пять лет назад. Уайт также пережила всех своих друзей и членов семьи. Сейчас она живет в доме престарелых и не ведет социально активную жизнь.
Она переехала сюда жить, когда ей было 98 лет, после того как ее муж, с которым она прожила много-много лет, скончался.
Благодаря тому, что сотрудники поделились историей Уайт, одинокая именинница смогла провести свой день рождения в любви и заботе. Кокс рассказал, что к женщине также приехали ученики из 19 местных школ, чтобы спеть ей поздравительную песню.
Мы поздравляли ее с днем рождения, и она начала подпевать, и это был такой особенный момент для нее.
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