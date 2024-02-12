103-летняя американка назвала умеренность секретом долгой жизни

На днях Верна Платнер из Аризоны (США) отметила 103-й день рождения и раскрыла секрет долгой жизни. По ее словам, это умеренность (moderation), пишет KCRG-TV.
«Немного хорошего и немного плохого — они неплохо сочетаются друг с другом», — говорит долгожительница.
«Остроумная, веселая и любящая внимание» — так о Верне Платнер говорят ее знакомые. Она поступила в Университет штата Аризона, когда тот еще назывался Колледжем штата Аризона. Платнер преподавала в начальной школе, вышла замуж и стала мамой для двоих детей.
Ранее 116-летие отпраздновала самая пожилая американка и вторая из самых старых ныне живущих людей — Эди Чеккарелли. В городе Уиллитс в ее честь организовали парад. Шествие открыл собаковод с 15 песиками. За ними проследовали пожарные машины, мусоровоз и местные на личных авто, украшенных воздушными шарами и лентами.
Приблизительно через 10 минут после старта парада именинница замерзла и вернулась в помещение. Шествие продолжилось без нее.
Второй супруг Эди Чеккарелли умер в 1990 году, а дочь — в 2003-м. Миссис Чеккарелли также пережила младших братьев, сестер и трех внучек. Приглашения на свой 100-й день рождения она отправляла сама. На празднике именинница кружилась в танце среди 500 гостей.
До 107 лет Эди Чеккарелли жила самостоятельно, а позже переехала в дом престарелых. В 112 лет после смерти постоянного партнера по танцам она давала объявление в газете о поиске нового партнера, с которым могла бы исполнять вальс или тустеп.
Самой пожилой из ныне живущих людей считается Мария Браньяс Морера, которая родилась 4 марта 1907 года. Старейший человек всех времен — Жанна Луиза Кальман. Она скончалась в 1997 году в возрасте 122 лет 164 дней.