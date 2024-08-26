102-летняя британка совершила прыжок с парашютом ради благотворительности

Женщина поделилась своими впечатлениями от прыжка. По ее словам, когда дверь самолета открылась, она поняла, что пути назад нет и нужно просто прыгать. Она описала свои ощущения как туманные и призналась, что закрыла глаза, почувствовав, как ее ноги подкосились. После прыжка она заявила, что чувствует себя так, как будто ее «миссия выполнена». За прыжком наблюдали более 50 человек.