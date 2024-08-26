102-летняя британка совершила прыжок с парашютом ради благотворительности

102-летняя Манетт Бейли из графства Суффолк (Великобритания) в свой день рождения совершила прыжок с парашютом. Этот смелый поступок женщина совершила ради благотворительности. В свои 102 года Манетт Бейли стала старейшей парашютисткой Великобритании, сообщает Sky News.
Манетт решилась на прыжок, чтобы поддержать несколько благотворительных организаций. Сообщается, что на данный момент ей удалось собрать £9 тыс. (1,08 млн руб.) из запланированных £30 тыс. (3,6 млн руб.).
Женщина поделилась своими впечатлениями от прыжка. По ее словам, когда дверь самолета открылась, она поняла, что пути назад нет и нужно просто прыгать. Она описала свои ощущения как туманные и призналась, что закрыла глаза, почувствовав, как ее ноги подкосились. После прыжка она заявила, что чувствует себя так, как будто ее «миссия выполнена». За прыжком наблюдали более 50 человек.
Прыжок Манетт могли отменить из-за погодных условий, но в итоге его просто перенесли на более раннее время. Несмотря на это, Манетт оставалась спокойной и собранной. Перед прыжком она призналась, что немного нервничала, но собралась.
«Нужно просто продолжать двигаться вперед и делать то, что задумано», — сказала 102-летняя парашютистка.
После прыжка семья и друзья Манетт отправились на чаепитие в клуб бывших военнослужащих Benhall — это одна из благотворительных организаций, для которой женщина собирает средства. 102-летняя женщина до сих пор водит машину и занимает активную общественную позицию. По ее словам, секрет долголетия заключается в поддержании физической и умственной активности, а также в общении.
Старейшим парашютистом в мире является американец Альфред Блашке. В мае 2024 года он попал в Книгу рекордов Гиннесса, совершив прыжок с парашютом в возрасте 106 лет и 327 дней. Это не первый его титул — он уже становился старейшим скайдайвером планеты. Впервые Блашке попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2020-м, но его рекорд был побит шведкой Рут Ларссон в 2022-м, которой на тот момент было 103 года и 259 дней.
А самой пожилой парашютисткой в истории была американка Дороти Хоффнер. Свой рекордный прыжок она совершила в октябре 2023 года. Всего через десять дней после прыжка женщина скончалась.