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100 грамм пельменей это сколько штук

Aif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Источник: Freepik

Пельмени — распространенное и любимое блюдо в России. Однако родиной пельменей считается древний Китай, а название происходит от финно-угорского «пельнянь» и переводится как хлебное ухо. Пельмени при этом могут быть разными по форме: круглыми, шестиугольными, квадратными.

Традиционные пельмени — тонкое тесто и сочная мясная начинка. В качестве начинки используют говядину, свинину, баранину, курицу. Чаще всего в России делают пельмени со свино-говяжьей начинкой. Для сочности добавляют лук.

Кидать пельмени нужно в кипящую воду и варить 5−7 минут после всплытия. В качестве соуса к пельменям можно использовать сметану, майонез, кетчуп, разбавленный уксус, также добавляют сливочное масло и зелень.

В Книге рекордов Гиннесса зарегистрирован рекордный пельмень. Он был сделан в Китае и весит 79 кг, из которых 60 кг — это начинка. Именно в Китае пельмени считаются традиционным новогодним блюдом.

В России тоже был установлен рекорд — в 2018 году слепили мега-пельмень, который был в обхвате больше 2 метров и весил 50 кг.

100 грамм пельменей это сколько штук?

Обычно порции считают не по весу, а поштучно. И когда вы кладете на тарелку два десятка пельменей, очень трудно сопоставить это с данными о том, что в 100 граммах пельменей содержится 275 ккал. Как же узнать калорийность порции?

Проще всего посчитать стандартные (они же — классические) пельмени. Согласно традиционному рецепту, соотношение теста и начинки должно быть 35/65. диаметр 3,5 см и вес 10 грамм. Это самый распространенный размер в продаже, и примерно такими мы их лепим в домашних условиях.

Следовательно, в 100 граммах — 10 стандартных пельменей.

Кроме того, существуют еще три довольно ходовых размера — мини (1,5 см в диаметре), маленькие (2,5 см) и большие (5 см). В 100 граммах будет, соответственно, 20 мини, 14 маленьких и 7 больших пельменей. Разумеется, это без учета соуса.