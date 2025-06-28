10 уникальных фактов о советских детских фильмах, о которых редко вспоминают

Миелофон быстро стал настоящей легендой — и поводом для десятков анекдотов, в основном детских, нелепых и очаровательных. Выглядел он эффектно (и по нынешним временам, пожалуй, забавно): кристалл в черной коробочке, похожий на нечто инопланетное, при этом — с ремешком. Но вот происхождение реквизита до сих пор окутано туманом. Одни говорят, что это всего лишь уральский сувенир с кристаллами кварца, купленный в магазине. Другие настаивают: прибор собрали из промышленных призм, позаимствованных на оптико-механическом заводе. Последняя версия звучит куда убедительнее.