10 уникальных фактов о съемках сериала «Вечный зов»

Многосерийный телевизионный художественный фильм «Вечный зов», снятый по роману Анатолия Иванова, стал событием в культурной жизни СССР. Женщины смотрели «про любовь» и влюблялись в актера Вадима Спиридонова, мужчины смотрели «про войну». А все советские граждане — про их общую историю, дыхание которой еще было свежо, которую все помнили и знали.
Факт 1. Автор и сценарист «Вечного зова»
Первая часть романа «Вечный зов» была издана в 1970 году, вторая — в 1976-м. Но уже за первую часть в 1971 году автор удостоился Государственной премии РСФСР имени Максима Горького. Вторую часть романа «Вечный зов» Иванову пришлось писать одновременно со сценарием для фильма — она была опубликована в 1976 году.
Фильм, созданный в лучших традициях социалистического реализма, рассказывал о жизни страны и ее народа, захватывая период с 1906 по 1961 год. Он был построен в лучших драматических традициях многосерийных фильмов и стал не сериалом — киноэпопеей. Герои на глазах у зрителей взрослели, влюблялись, переживали вместе со страной трудные времена Гражданской и Отечественной войны и вместе со зрителями подходили к итогам жизни. В этом и крылась огромная популярность картины: в ее героях зрители видели себя.
Факт 2. «Вечный зов» стал первым советским сериалом
Снимался многосерийный фильм в лучших традициях сериалов. В 1976 году по телевизору были показаны первые шесть серий «Вечного зова». В 1978-м были продемонстрированы еще шесть серий. Но интерес к фильму был настолько велик, что Анатолию Иванову пришлось писать сценарий ко второй части фильма. К 1983 году были отсняты и показаны семь серий второй части фильма. И наконец, все 19 серий подряд советский зритель увидел в сентябре 1984 года.
Факт 3. Что вырезали из фильма «Вечный зов» и когда вернули обратно
После окончания съемок многосерийного фильма «Вечный зов» руководству страны не понравились сцены, касающиеся сталинских репрессий. Из-за этого всех создателей фильма вызвали в Комитет государственной безопасности и потребовали «не бередить народные раны». Кинематографистам оставалось лишь подчиниться и вырезать сцены, связанные с перегибами.
В 1990-х годах при реставрации фильма их вернули. В новом формате и с новыми сценами количество серий в «Вечном зове» увеличилось до 27. Не «Игры престолов», конечно, но тем не менее.
Факт 4. Во время съемок «Вечного зова» перевернулся автобус
Съемки проводились в глухих селах Башкирии и на Урале, в городе Белорецке. И однажды едва не случилась трагедия. Актер Валерий Хлевинский, игравший Антона Савельева, сидел в автобусе и читал книгу. Неожиданно в кабину вернулся водитель, завел двигатель и стал сдавать назад. Сзади был речной обрыв. Увидев, что автобус может перевернуться в реку, водитель просто выпрыгнул из кабины, а автобус вместе с актером рухнул c обрыва. Хлевинский позже рассказывал, что крутился в салоне как белка в колесе. К счастью, остался цел и даже сам выбрался через окно автобуса, лежащего на крыше под обрывом.
Факт 5. Съемки «Вечного зова» проходили в местах силы
Скала Сабакай на реке Юрюзани, возле которой проходили съемки фильма, в 2020 году вошла в топ-30 уникальных туристических мест Башкирии. В фильме «Вечный зов» ее назвали Звенигорой. Скала находится в Дуванском районе республики. Больше всего ее показывали в третьей серии фильма, в которой Федор нес еду брату Антону, прятавшемуся от белогвардейцев.
В скале Сабакай есть три пещеры, самая большая из которых достигает 146 метров в длину. С 1965 года они имеют статус памятника природы. Скала Сабакай сложена из пород пермского периода. В ее пещерах и у ее подножия были найдены стоянки древних людей.
В 2019 году в СМИ появилась информация, что на скале нашли останки шестиметрового великана, но это оказалось газетной уткой.
Кстати, все эпизоды на скале, в том числе спуск партизан по отвесной стене, были сняты без каскадеров.
Факт 6. Собаками в «Вечном зове» травили по-настоящему
Без каскадеров обошлись и в эпизоде, в котором кулак Кафтанов травит собаками Федора Савельева. Псов по-настоящему натравили на актера. Сценаристы и режиссеры «Вечного зова» хотели, чтобы все выглядело максимально реалистично. Правда, перед этим на актера надели толстую дубленку. Риск оправдался — эпизод вышел драматичным.
Факт 7. Роль в фильме «Вечный зов» перечеркнула карьеру
Роль предателя Полипова далась актеру Юрию Смирнову ценой собственной карьеры. До этого момента в советском кино отрицательных персонажей играли актеры с отталкивающей внешностью. А тут впервые было решено пригласить актера приятной наружности. Удивительно, но именно этот персонаж при чтении сценария произвел на Смирнова самое глубокое впечатление. Он счел героя самым драматичным среди всех персонажей фильма. И именно эту роль ему и предложили сыграть.
- Сначала цензура потребовала вообще удалить роль Полипова из картины.
- Когда стало ясно, что это невозможно, цензоры стали оттягивать выход фильма на экраны.
- После выхода «Вечного зова» Смирнов стал заложником роли. Отныне ему предлагали играть только отрицательных персонажей и не приглашали на главные роли.
- Он оказался единственным из актеров, кто не получил Государственную премию. В общем, с задачей изображения мерзавца справился «на отлично».
Факт 8. На съемках в Бухенвальде перепугали поляков
По сюжету фильма часть действия происходила в концентрационном лагере в Бухенвальде. В те годы на натуре не экономили и задники не дорисовывали — съемки действительно шли в Бухенвальде.
Немецких солдат и часть военнопленных играли советские солдаты, а роли офицеров-нацистов исполняли немецкие актеры со знаменитой студии DEFA. В одной из сцен было необходимо, чтобы из труб крематория концлагеря валил черный дым. Чтобы его «изобразить», на трубе подожгли покрышку. Как раз в этот момент к воротам концлагеря подъехал автобус с польскими туристами. Они увидели, что из труб крематория валит черный дым, и не на шутку испугались.
Факт 9. Актеры играли то, что пережили сами
Актеры съемочной группы буквально дышали своими ролями. Они не понаслышке знали, что такое война и что такое концлагерь.
- Например, актер Николай Еременко — старший, сыгравший в фильме «Вечный зов» Ивана Субботина, ушел на фронт добровольцем в 15 лет, накинув себе три года. В 1942 году попал в плен под Вязьмой, бежал из концлагеря.
- Актер Николай Лебедев, сыгравший брата Силантия Савельева, Митрофана, был пулеметчиком. Из-за контузии попал в плен под Уманью, был освобожден.
- Сыгравший инженера Федора Нечаева актер Владимир Заманский ушел на фронт добровольцем, воевал на самоходке М10, был ранен, имел боевые награды.
- Концлагерь прошла и актриса Любовь Виролайнен, исполнившая роль взрослой Ольги Королевой.
Может быть, именно поэтому советское кино так отличалось от современных поделок. Актеры на площадке не играли — жили.
Факт 10. Умер вместе с героем
Гибель героев актеры переживали как личную трагедию. Когда по фильму убили Федора Савельева, актер Вадим Спиридонов рыдал. «Вот и все! Вот и кончился Федор!»
Съемочная группа, потрясенная его игрой, молчала. Наконец Анатолий Иванов попытался утешить актера: «Ты сыграл больше, чем я вложил в роман!» Но с гибелью героя «Вечного зова» Федора в судьбе самого Спиридонова что-то надломилось. У него больше не было таких значительных ролей, и через 6 лет после окончания съемок он умер от сердечного приступа во сне. Ему было всего 45 лет.
Очень жаль осознавать, что такого кино больше не будет.
Майя Новик