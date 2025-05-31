10 уникальных фактов о съемках сериала «Вечный зов»

Съемки проводились в глухих селах Башкирии и на Урале, в городе Белорецке. И однажды едва не случилась трагедия. Актер Валерий Хлевинский, игравший Антона Савельева, сидел в автобусе и читал книгу. Неожиданно в кабину вернулся водитель, завел двигатель и стал сдавать назад. Сзади был речной обрыв. Увидев, что автобус может перевернуться в реку, водитель просто выпрыгнул из кабины, а автобус вместе с актером рухнул c обрыва. Хлевинский позже рассказывал, что крутился в салоне как белка в колесе. К счастью, остался цел и даже сам выбрался через окно автобуса, лежащего на крыше под обрывом.