10 триггеров, которые выводят водителей из себя

1. Невнимательные пешеходы
Даже переходя дорогу по «зебре», нужно смотреть по сторонам. К сожалению, об этом правиле многие забывают — и идут, не оглядываясь по сторонам, уткнувшись в мобильный, нередко игнорируя светофор, который для пешеходов может уже показывать красный.
2. «Ленивцы», переходящие в неположенном месте
Хуже таких невнимательных пешеходов только те гуляки, кто предпочитает переходить дорогу где ему заблагорассудится — причем так же не глядя по сторонам. Многие ленятся просто пройти несколько метров до пешеходного перехода. Это создает аварийные ситуации, в которых пострадают обе стороны.
3. Курьеры на всем, что движется
Их трудно заметить и очень легко задеть: лавируя в пробке между рядами, они так и норовят поцарапать бок вашего авто или шмыгнуть под колеса. Кажется, что для них не писаны ни ПДД, ни законы вообще. Они ездят по встречке, движутся по зебре, как пешеходы, поворачивают наискосок через весь перекресток невообразимым образом у вас под носом и зачастую не используют никакой экипировки, что создает угрозу не только их здоровью и жизни, но и водителям — никому не хочется стать невольным виновником трагедии.
4.Особо нетерпеливые
Стоит простоять пару лишних секунд после того, как зажегся зеленый сигнал светофора — и «горячий парень» позади вас уже начнет нетерпеливо сигналить. Так же ведут себя и те, кому непременно нужно вас обогнать, — совсем уж «интеллектуалы», поравнявшись с вами, даже успевают показать неприличный жест и обозвать вас последними словами.
5. «Умники», которые вклиниваются в очередь
Пробка на разворот — еще полбеды: особо хитрые водители любят вклиниваться в такую «очередь» в самый последний момент прямо под светофором. Торопятся ли они, хотят показать свою «крутость» или просто не заметили предупреждающего знака, который стоял 200 метров назад, и увидели разворот только что, — неизвестно. Однако те, кто соблюдал все правила, вовремя свернул в свою полосу и, потратив время в ожидании зеленого света, должен кого-то пропускать, в такие моменты закипают.
6. Любители обочин
Некоторые водители, попав в пробку, решают срезать путь, объезжая ее по обочине. Поднимая столбы пыли (что особенно «приятно» летом), такой умник вклинивается прямо перед теми, кто, в отличие от него, уже всюду опоздал и даже хочет в туалет, но зато не нарушил правила дорожного движения (ПДД) и не съехал с дороги в неположенное место.
7. Невежливые
Водители благодарят тех, кто их пропускает, включив на несколько секунд «аварийку». Не сделать этого — значит проявить неуважение, а это особенно неприятно, если пропустить другой автомобиль шоферу захотелось по доброте душевной, даже имея приоритет в движении.
Бесят водителей не только другие автомобилисты и пешеходы, но и некоторые моменты, связанные с движением и парковкой.
8. Оплата платных парковок
Чтобы оплатить парковку в Москве, нужно подготовиться заранее: положить деньги на счет телефона или привязанную в приложении карту, а также сориентироваться в пространстве и найти указатель с номером стоянки на случай, если приложение «заглючит». Причем сделать все это нужно всего за пять минут: если окажется, что денег не хватает и нужно срочно делать перевод, водитель рискует затянуть время и нарваться на штраф в пять тысяч рублей, который едва ли получится оспорить.
9. Долгий светофор
100, 150 и даже 250 секунд красного сигнала светофора — настоящий ад для автомобилиста. Нередко ждать приходится даже в тех ситуациях, когда на пешеходном переходе никого нет, а количество трафика на дороге стремится к нулю. А также продолжительность зеленого сигнала, который горит всего 20 секунд.
10. Тесная парковка
Вклиниться в последнее тесное местечко на забитой параллельной парковке — не всегда простая задача. Как ни странно, у многих водителей даже сотни просмотренных обучающих видео в YouTube в самый ответственный момент улетучиваются из головы. А все потому что другие автомобилисты игнорируют разметку (если она есть) или здравый смысл и занимают полтора, а то и два парковочных места.