10 триггеров, которые выводят водителей из себя

Их трудно заметить и очень легко задеть: лавируя в пробке между рядами, они так и норовят поцарапать бок вашего авто или шмыгнуть под колеса. Кажется, что для них не писаны ни ПДД, ни законы вообще. Они ездят по встречке, движутся по зебре, как пешеходы, поворачивают наискосок через весь перекресток невообразимым образом у вас под носом и зачастую не используют никакой экипировки, что создает угрозу не только их здоровью и жизни, но и водителям — никому не хочется стать невольным виновником трагедии.