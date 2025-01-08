10 стран, где Новый год отмечают дважды: традиции и ритуалы

Старый Новый год в России встречают в ночь с 13 на 14 января. Это уникальное торжество возникло в результате изменения календаря. В 1918 году в России был принят григорианский календарь по декрету Совета Народных Комиссаров, опережающий юлианский на 13 дней. Вследствие этого, новогодние празднования, которые ранее проводились по старому стилю, были сдвинуты на две недели. Несмотря на это, многие продолжали отмечать Новый год по прежнему календарю. В этот вечер принято проводить в кругу семьи, накрывать праздничный стол. Одним из главных блюд на столе часто щедрая кутья. Было принято колядовать, а со временем появилась традиция делать вареники.