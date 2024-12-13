10 способов успешно пройти испытательный срок

Что стоит делать на испытательном сроке
1. Договоритесь о приоритетах и критериях оценки вашей работы.
Как пишет «Лайфхакер», обычно соискатели вначале изучают должностные инструкции. Потом они обсуждают с работодателем свои задачи. На этом этапе нужно договориться с начальником о критериях оценки эффективности работы и определить цели. Это поможет избавиться от чувства, что перед вами множество незнакомых задач. Вы будете знать, чем нужно заняться в первую очередь, и понимать, насколько вы эффективно работаете.
2. Обращайтесь за обратной связью.
В начале работы очень важна обратная связь. Она даст понять, насколько успешно вы осваиваетесь на новом месте и на что стоит обратить внимание. Нужно специально попросить руководителя оценить вашу работу. Причем надо это делать регулярно. Замечания помогут избежать ошибок, и это повысит шансы успешно пройти испытательный срок. Кроме того, работодатель увидит вашу заинтересованность.
3. Обращайте внимание на невербальные сигналы коллег.
Мимика, жесты и другие невербальные сигналы коллег могут рассказать об их отношении к вам больше, чем слова. Например, если при вашем появлении они улыбаются, идут на контакт, это хороший сигнал, а если руководитель постоянно отводит взгляд и старается побыстрее уйти — это тревожный знак.
4. Разговаривайте с начальством о будущем.
После удачного испытательного срока круг ваших обязанностей может немного измениться. Руководитель поймет, что у вас получается лучше всего, и сможет давать вам соответствующие задачи.
Если у вас есть желание остаться работать в новой компании, стоит обсудить с начальством свои будущие задачи уже на испытательном сроке. Вносите предложения, которые улучшат вашу работу, интересуйтесь будущими проектами. В итоге мысль о том, что вы остаетесь, станет привычной и для вас, и для руководства.
5. Ведите дневник.
Стоит каждый день или несколько раз в неделю записывать свои впечатления, фиксируя успехи, выводы и идеи. Также стоит указывать моменты, которые вам не понравились. Нужно постараться понять, почему возникли неприятные эмоции — из-за стресса и неуверенности или особенностей работы, которые вас не устраивают. В втором случае стоит подумать, можно ли исправить ситуацию. Можно заменить дневник диктофоном.
Ближе к концу испытательного срока можно просмотреть или прослушать материалы. Если появятся сомнения, стоит ли оставаться в этой компании, проанализируйте все плюсы и минусы, которые зафиксировали.
Чего не стоит делать на испытательном сроке
Очевидно, что не стоит опаздывать, сравнивать новую работу со старой не в пользу первой, проявлять агрессию. Есть еще несколько важных пунктов.
1. Не задерживайтесь на работе допоздна.
Казалось бы, руководитель увидит вашу заинтересованность и подумает, что вы — ценный сотрудник. Однако если это будет происходить регулярно, у начальника могут появиться сомнения в вашей компетентности или в навыках тайм-менеджмента. При этом вы сами можете выгореть еще до окончания испытательного срока.
Если не успеваете разобраться со всеми задачами, займитесь планированием. Нужно постараться справляться с делами в рабочие часы. Если не получается — поговорите о сокращении числа задач хотя бы на время адаптации.
2. Не скрывайте своих ошибок.
Если ошиблись, скажите об этом сразу. Опытный руководитель подскажет, как его исправить, и как избежать этого в будущем. Ошибки — это нормально, поэтому не нужно бояться их признавать. А вот если вы промолчите, то можете создать себе репутацию человека, которому не всегда стоит доверять. Кроме того, на исправление неточности может уйти больше времени и ресурсов — это тоже не повысит ваши шансы успешно пройти испытательный срок.
3. Не отказывайтесь от помощи.
Не стоит бояться попросить о помощи коллег или начальника. И не стоит отказываться, если они сами проявят инициативу. Совет со стороны может помочь быстрее решить проблему. Если же вы с ним не согласны, можно вежливо поблагодарить за неравнодушие, но сказать, что вы попробуете другое решение. Категорически отказываться от помощи не стоит. Коллеги могут решить, что вы не желаете налаживать взаимоотношения с ними.
4. Не занимайтесь в рабочее время личными делами.
Заниматься личными делами можно, но только в исключительных случаях. Например, если кто-то из близких неожиданно попал в больницу и ему нужна ваша помощь. Однако если форс-мажорные ситуации станут возникать у вас регулярно, будет сложнее убедить начальство в том, что вы надежный сотрудник.
5. Не открывайте на рабочем компьютере ресурсы с вакансиями.
На испытательном сроке можно и иногда даже нужно продолжать изучать подходящие вакансии — возможно, новая компания вам не понравится. Однако изучать их нужно во внерабочее время. Иначе босс может подумать, что вы не очень заинтересованы в текущей работе.