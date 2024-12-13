10 способов успешно пройти испытательный срок

Если ошиблись, скажите об этом сразу. Опытный руководитель подскажет, как его исправить, и как избежать этого в будущем. Ошибки — это нормально, поэтому не нужно бояться их признавать. А вот если вы промолчите, то можете создать себе репутацию человека, которому не всегда стоит доверять. Кроме того, на исправление неточности может уйти больше времени и ресурсов — это тоже не повысит ваши шансы успешно пройти испытательный срок.