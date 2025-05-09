10 советских открыток, которыми можно и сейчас поздравить с Днем Победы

Между прочим, в те годы советские предприятия не считали, что реклама рядом с поздравлением — это какое-то оскорбление. Например, в 1947 году Главособгастрономом была выпущена открытка-реклама на 1 и на 9 Мая. С одной стороны была изображена кремлевская башня в обрамлении лавровых листьев и салюта с цифрами 1 или 9 Мая и надписью «Поздравляем вас с праздником!» и «Поздравляем вас с праздником Победы!». А на другой стороне сообщалось, что в Главособгастрономе всегда имеются товары высшего качества.