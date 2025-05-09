10 советских открыток, которыми можно и сейчас поздравить с Днем Победы

Военные открытки 1942−1945 годов
Первые открытки на военную тему стали выпускать еще в войну. Изображение на них было небольшим, ведь на открытке с лицевой стороны должен был разместиться еще и адрес, а на другой стороне — послание. Картинки были монохромными или двухцветными, неяркими. Делалось это из соображений экономии краски. Бюджет страны следовало расходовать бережно и только на военные нужды.
Открытки несли элементы пропаганды. Вверху адреса всегда были подбадривающие бойцов лозунги: «Смерть фашистским оккупантам!»; «Смерть немецким захватчикам!»; «Воин Красной армии! Будь отважен — и ты пройдешь сквозь все опасности! Будь смел — и ты добьешься победы!». А на самом изображении писали лозунги «Нашим танкистам слава!».
Сюжеты были почти исключительно военными: силуэт солдата на привале, танкисты на фоне танка, воздушный бой над Днепром. Разумеется, сюжет на открытке изображал поверженный немецкий самолет и советский истребитель, победивший врага.
Продолжали выпускаться открытки в честь юбилейных дат новейшей истории страны. Например, в 1942 году была выпущена открытка, посвященная 25-летию Октябрьской революции. К сожалению, история не сохранила имена авторов открыток, изданных в первые годы войны. Иногда на них лишь указывали город, где была напечатана открытка, или названия мастерских.
В 1943 году авторов начали указывать. К этому времени открытки стали носить плакатный характер. Например, на открытке редакции «Окна ТАСС» изображался советский солдат, уничтоживший много врагов. Автором изображения был художник Петр Саркисян, а внизу красовалась надпись Лебедева-Кумача «Боец! Рапортуй Советской стране — сколько врагов ты убил на войне?».
Открытки послевоенного времени
Несмотря на то что с 1947 по 1965 год 9 Мая не было выходным днем, а парад провели всего лишь однажды — в 1945 году, для народа этот день всегда оставался великим праздником. Открытки, поздравляющие с Днем Победы, стали выпускать начиная с 1947 года. И конечно, главной темой послевоенных изображений стал орден Победы. Открытки оформляли подобно советским плакатам. Но красное знамя на них всегда означало только Знамя Победы, воздвигнутое над Рейхстагом. А орден Победы означал мужество героев — живых и павших.
Например, в 1947 году издательство «Воениздат» Министерства ВС СССР выпустило открытку «Праздник победы над фашистской Германией» художника Владимира Судакова. На ней на фоне праздничного, победного салюта художник изобразил красное знамя, а на его фоне — орден Победы, дубовые и лавровые листья, надпись «9 Мая» и звезду. Дубовые листья означали мощь, благородство и славу, а лавровые — победу.
В 1948 году вышла открытка художника Владимира Воронцова «9 мая. Праздник победы над фашистской Германией». Она имела совершенно иной вид. Яркое сине небо расчерчивали полосы прожекторов и салют, в центре находилась кремлевская рубиновая звезда, а надпись «9 мая» была исполнена георгиевской лентой. На обратной стороне над адресом в память о военных открытках была сделана надпись: «За нашу Советскую Родину!».
Между прочим, в те годы советские предприятия не считали, что реклама рядом с поздравлением — это какое-то оскорбление. Например, в 1947 году Главособгастрономом была выпущена открытка-реклама на 1 и на 9 Мая. С одной стороны была изображена кремлевская башня в обрамлении лавровых листьев и салюта с цифрами 1 или 9 Мая и надписью «Поздравляем вас с праздником!» и «Поздравляем вас с праздником Победы!». А на другой стороне сообщалось, что в Главособгастрономе всегда имеются товары высшего качества.
В 1948 году вышла открытка советского художника Константина Иванова с очень сильной и сложной композицией «Да здравствует 3-я годовщина победы над фашистской Германией!». Думается, что более поздние художники черпали в ней свое вдохновение. От нее исходило дыхание пламени и ураган боев. Красное Знамя Победы полыхало пожаром, затмевающим небо, полковые знамена устремлялись на врага, а в центре горел орден Победы.
В 1950-х годах открытки ко Дню Победы почти не выпускались либо имели «общий вид» и надпись «С праздником!» и подходили хоть к октябрьскому празднику, хоть к 1 Мая. Но это не говорит о том, что о празднике забыли, потому что сохранились приглашения на празднование 9 Мая. Правда, они имели весьма скромный вид. В 1955 году Хрущев даже отказался проводить Парад Победы, боясь, что люди вспомнят о роли Сталина. В юбилейный год ограничились проведением торжественных собраний и народными гуляньями. 9 Мая оставалось рабочим днем.
Открытки 1960-х годов
Настоящий бум открыток «С Днем Победы» начался в СССР с 1965 года, когда впервые за много лет 9 Мая стало выходным днем, а на Красной площади провели военный парад в честь праздника. Открытки 1960-х годов имели свои особенности. На них часто изображался орден Великой Отечественной войны. Например, на выпущенной в 1969 году открытке художников Виктора Милова и В. Кондратюка был изображен орден на фоне, насыщенном абстрактными фигурами, изображающими то ли салют, то ли атомы. Все-таки наука в эти годы шагала вперед.
На открытках появились памятники и монументальные изображения воина-победителя. Например, в 1966 году Минсвязи СССР издало открытку художника Абрама Шмидштейна «9 мая — День Победы». На ней воин-победитель в орденах держит правой рукой над головой автомат, а в левой сжимает древко Знамени Победы. За знаменем схематически изображено солнце.
С годами на открытках появляются еще два символа, неразрывно связанные с Днем Победы, — это статуя воина-освободителя в Трептов-парке в Берлине, установленная в 1949 году, и монумент «Родина-мать» Евгения Вучетича, установленный в Волгограде в 1967 году. Уже в 1968 году вышла открытка «Слава народу-победителю!» в оформлении художника Игоря Мартынова. Обратите внимание, на открытке изображена золотая звезда героя.
Интересно, что некоторые художники в эти годы стали оформлять открытки к 9 Мая словно произведения искусства, далекие от войны и очень трогательные. В них присутствовали мотивы неба, весны. Краски были неяркими. Это не говорило об отходе с позиций страны-победительницы. Это было краткосрочное веяние моды. Такова открытка автора Вадима Степанова. О войне в ней напоминает лишь георгиевская ленточка и красное Знамя Победы. Хрупкость жизни — вот что удалось передать художнику этой композицией.
Открытки позднего СССР
В 1970-х и 1980-х изображения на открытках развиваются в двух направлениях. Одни художники идут по пути усложнения изображений: используют золотое тиснение, кадры военной хроники. Другие остаются верны сдержанности плаката.
Классической открыткой этого времени стала работа художника Л. Клопова 1977 года издательства «Плакат». Она проста и содержательна. На красном фоне золотом изображены две даты: 1941 и 1945, в центре — орден Отечественной войны, а внизу лавровые и дубовые листья, обвитые георгиевской лентой.
В это же время на открытках появляются цветы: тюльпаны, незабудки и ветви цветущей яблони — как символ весны и жизни, которые следует защищать. В оформлении открыток начинают использовать фотографии. Например, перед падением СССР в 1990 году была издана открытка фотохудожника И. Дергилева. На зеленом фоне (был вариант и на голубом) стояли три красных тюльпана и ветка цветущей яблони, украшенные георгиевской лентой.
Майя Новик