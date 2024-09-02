10 шагов, чтобы получить повышение на работе

Перечислим основные шаги для достижения желаемого повышения.
Ясные цели
Прежде чем просить о повышении, убедитесь, что вы знаете, чего именно хотите достичь. Это поможет вам сосредоточиться на том, что нужно делать для их достижения.
Требуемые навыки и опыт
Узнайте, какие навыки и опыт требуются для повышения. Для этого изучите требования к должности. Так у вас появится дорожная карта на пути к новой роли, утверждает эксперт.
Работайте над репутацией
Убедитесь, что вы являетесь надежным и ответственным работником. Будьте пунктуальны, завершайте проекты в срок и предлагайте новые идеи для улучшения работы компании. Выполняйте обязанности на высоком уровне и достигайте поставленных целей.
«Инструменты-помощники»
Составьте список инструментов, которые могут помочь в достижении целей. По словам Семеновой, это могут быть обучающие программы, тренинги, семинары и так далее.
Поговорите с руководителем
Расскажите начальнику о своих планах на будущее и о том, как ваше повышение может помочь вам реализовать эти планы. Попросите руководителя оценить вашу работу и дать обратную связь, а также рекомендации по улучшению.
Сбор данных
Соберите информацию о зарплате на аналогичных должностях в вашей отрасли. Стоит также узнать, какие возможности существуют на рынке труда, и какие требования предъявляются к кандидатам на должность, которую вы хотите занять.
Почему Вы
Соберите доказательства того, почему вы заслуживаете повышения. Это могут быть примеры успешных проектов, отзывы клиентов или коллег, которые подтверждают вашу ценность для компании.
Укажите, как ваша роль изменилась со временем, и как вы взяли на себя больше ответственности. Если у вас есть подчиненные, расскажите о том, как вы развиваете их и помогаете им достигать лучших результатов. Если вы столкнулись с внешними факторами, такими, как изменение рыночной ситуации или конкурентная среда, объясните, как вы адаптировались и преодолели эти трудности. Если вы имеете отношение к финансам компании, предоставьте данные о том, как ваша работа повлияла на финансовые результаты.
Идеи по улучшению работы компании
Поделитесь с руководством своими предложениями по улучшению работы компании. Также объясните, как ваше повышение может помочь в реализации этих предложений.
Убедительная презентация
Подготовьте убедительную презентацию, которая покажет вашу готовность к новой роли.
Будьте готовы к отказу
Важно помнить, что, даже если вы делаете все правильно, возможно, компания не готова предоставить вам повышение прямо сейчас. В этом случае попросите обратную связь от вашего руководителя и выясните, что еще можно сделать для достижения вашей цели.
Помните, что достижение повышения требует времени и усилий, но если вы будете следовать этим советам, то сможете увеличить свои шансы на успех.