10 шагов, чтобы получить повышение на работе

Укажите, как ваша роль изменилась со временем, и как вы взяли на себя больше ответственности. Если у вас есть подчиненные, расскажите о том, как вы развиваете их и помогаете им достигать лучших результатов. Если вы столкнулись с внешними факторами, такими, как изменение рыночной ситуации или конкурентная среда, объясните, как вы адаптировались и преодолели эти трудности. Если вы имеете отношение к финансам компании, предоставьте данные о том, как ваша работа повлияла на финансовые результаты.