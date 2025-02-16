10 секретов стирки из СССР, которые работают лучше современных средств

В советские времена не было дорогих порошков, ультрасовременных пятновыводителей и суперфункциональных стиральных машин. Но советские хозяйки справлялись с любыми загрязнениями и умели возвращать вещам первозданную чистоту. Их методы проверены годами и до сих пор помогают тем, кто хочет сэкономить, бережно относиться к одежде и использовать экологичные способы ухода за вещами. Сегодня расскажем о 10 хитростях стирки из СССР, которые легко применить в быту и которые помогут вам забыть о дорогих пятновыводителях.