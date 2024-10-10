10 самых страшных ураганов в истории США

Юго-восток США до конца не оправился от последствий разрушительного урагана «Хелен», унесшего жизни как минимум 237 человек и оставившего миллионы без электричества. Сейчас на Флориде уже обрушился новый, еще более мощный ураган «Милтон».
В 2022 году США страдали от урагана «Иэн», а в 2021 — от «Иды». Неужели в последние годы происходит что-то невероятное? Или так было всегда? CBS News решили вспомнить историю стихийных бедствий в США и составили список из десяти самых смертоносных ураганов, терзавших эту страну за всю ее историю.
10. Ураган «Ласт Айленд»
Когда: 1856
Погибло: 400 человек
Ласт Айленд, или «Последний остров», получил свое название из-за того, что был самой южной точкой луизианского побережья. Этот длинный барьерный остров был популярным курортом с пляжами и отдыхающими — и он же принял на себя всю ярость стихии.
В разгар урагана море полностью покрыло остров: самая высокая точка скрылась под водой на 15 см. Ураган разрушил гостиницы и казино, стоявшие на побережье, а также уничтожил и сам остров — теперь этих островов три, они называются Isles Dernières (Последние острова), и с тех самых пор на них ничего не растет.
9. Ураган Дня труда
Когда: сентябрь 1935
Погибло: 408 человек
Этот ураган прокатился по Флориде и стал самым свирепым штормом в истории страны на тот момент. Это первый ураган категории 5 по шкале Саффира — Симпсона, достигший берегов США.
Стихийное бедствие причинило ущерб на 6 миллионов долларов. Большинство погибших были ветеранами Первой мировой войны, строившими шоссе на островах на юге Флориды.
8. Ураган «Одри»
Когда: июнь 1957
Погибло: 416 человек
Ураган Одри ударил по границе Луизианы и Техаса в июне 1957 года и вызвал штормовые приливы высотой в 2−3 метра, проникшие на 32 км от побережья вглубь страны. Отдельно отмечается, что ураган нанес существенный ущерб нефтяным платформам в открытом море, а, достигнув берега, породил еще два торнадо. Общий урон от стихийного бедствия составил как минимум 150 миллионов долларов.
7. Ураган в Джорджии и Северной Каролине
Когда: август 1881
Погибло: более 700 человек
Этот ураган остался безымянным, потому что давать ураганам имена начали только в 1950-х. Тем не менее, он все равно был опасен: население побережья двух штатов, на которое обрушилась стихия, было не готово к урагану. К тому же момент, когда ураган достиг берега, пришелся на прилив — в результате число жертв вышло существенным.
6. Ураган «Си Айлендс»
Когда: август 1893
Погибло: 2 тысячи человек
Си Айлендс, или «Морские острова» — цепь барьерных островов, сформированных приливом, вдоль побережья Джорджии и Южной Каролины.
Основной удар этого урагана пришелся как раз на острова, но затронул еще и Саванну, крупный город на побережье. Скорость ветра в этом урагане 3 категории достигала 194 км/ч, а высота штормового прилива достигала почти 5 метров. 30 тысяч человек остались без жилья в результате буйства стихии, почти 2 тысячи человек погибло.
Общий ущерб составил 1 миллион долларов.
Ураган дошел даже до Нью-Йорка, который с трудом оправился от Нью-Йоркского урагана того же года, и под конец, ослабев, вызвал разрушения еще и там.
5. Ураган «Шеньер-Каминада»
Когда: октябрь 1893
Погибло: около 2 тысяч человек
Другое название урагана — Великий октябрьский шторм. В 1893 году Америка столкнулась сразу с тремя свирепыми ураганами, и два из них попали в этот список.
Этот ураган снова пришелся на Луизиану и полностью уничтожил рыбацкую деревню на острове Шеньер-Каминада в округе Джефферсон Пэриш: от поселения остался только один разрушенный дом. Кроме того, ураган утопил немало судов — в результате больше половины из 2 тысяч погибших пришлось на людей, бывших на побережье или на воде.
4. Ураган «Катрина»
Когда: август 2005
Погибло: 1200−1400
Этот знаменитый ураган опустошил все побережье Мексиканского залива: он унес не так много жизней, но нанес грандиозные разрушения инфраструктуре штатов. Было уничтожено от 150 до 160 тысяч домов, 700 тысяч человек лишились жилья. Новый Орлеан был почти полностью уничтожен и две недели находился под водой: город сам по себе находится ниже уровня моря, а ураган прорвал защитные дамбы.
Разрушения и беспорядок сопровождались разгулом преступности и мародерства.
3. Ураган «Окичоби»
Когда: 1928
Погибло: 2500 человек
Этот ураган пронесся над Пуэрто-Рико (это тоже часть США), а позже накрыл все южные штаты. Эпицентром разрушений стало озеро Окичоби во Флориде, давшее стихийному бедствию свое имя. Ураган вызвал здесь штормовой прилив высотой в 2−3 метра и затопил всю близлежащую территорию. 1836 человек погибло в результате затопления, еще 312 — в Пуэрто-Рико, а также 18 человеческих жизней ураган унес на Багамских островах.
Общий урон составил 50 миллионов долларов в Пуэрто-Рико и 25 во Флориде. С учетом погибших в странах Карибского бассейна число жертв урагана составляет 4−6 тысяч человек.
2. Ураган «Мария»
Когда: сентябрь 2017
Погибло: 2975 человек
Ураган Мария тоже прошелся по Пуэрто-Рико. Это был третий ураган за 2 недели.
Разрушения жители острова восстанавливали в течение нескольких месяцев. Первоначально считалось, что от урагана погибло только 64 человека, но постепенно это число росло — на 2018 год установлено 2975 жертв.
Таким образом, ураган выявил еще и неочевидную проблему со статистикой на острове — чтобы разобраться в числе жертв, социологам пришлось изучать статистику смертей за 10 лет и выявлять избыточную смертность.
До того, как достигнуть Пуэрто-Рико, ураган принес разрушения еще нескольким карибским островам — на Доминике было уничтожено 90% строений.
1. Галвестонский ураган
Когда: 8 сентября 1900
Погибло: 8−12 тысяч человек
Великий Галвестонский ураган почти полностью уничтожил этот город и стал самым смертоносным в истории США. Больше 10 тысяч человек остались без крыши над головой, а ущерб оценен в 30 миллионов долларов.
Власти в то время часто избегали употребление слов «ураган» и «торнадо» в оповещениях, чтобы избежать паники среди населения. Кроме того, жители Галвестона даже отказались строить защитные сооружения, уверенные, что их городу стихия не грозит: до этого регион сталкивался лишь с очень слабыми ураганами.
Системы отслеживания ураганов в открытом море еще не было, и специалисты полагали, что стихия пройдет мимо города. галвестон находился всего в 2,7 метрах над уровнем моря, а штормовой прилив оказался выше 4 метров. Почти все дома в городе были разрушены, погибло 20% горожан. Телеграфные столбы тоже были сметены стихией, поэтому поселение осталось без связи.
Ураган разрушил не только сам город, но и его будущее: до 1900 года процветающий Галвестон считался одним из главных городов Техасского побережья, но после центром развития региона стал стремительно богатеющий из-за нефтедобычи Хьюстон.
Что готовит Соединенным штатам ураган Милтон, который бушует во Флориде прямо сейчас? Собрали краткую справку по главному стихийному бедствию этого года.