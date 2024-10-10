10 самых страшных ураганов в истории США

Этот знаменитый ураган опустошил все побережье Мексиканского залива: он унес не так много жизней, но нанес грандиозные разрушения инфраструктуре штатов. Было уничтожено от 150 до 160 тысяч домов, 700 тысяч человек лишились жилья. Новый Орлеан был почти полностью уничтожен и две недели находился под водой: город сам по себе находится ниже уровня моря, а ураган прорвал защитные дамбы.