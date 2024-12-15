10 новогодних примет: какие сулят счастье в год Змеи, а какие станут сигналами к беде

Новогодние приметы — не просто суеверия, а частичка нашей культуры и способ добавить волшебства в праздник. Следовать им или нет — решать только вам. Главное, чтобы Новый год начался с радости, тепла и веры в лучшее. Помните: ни одна примета не сможет сбить ваш настрой и искреннее желание сделать грядущий год счастливым!