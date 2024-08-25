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10 мотивирующих цитат Павла Дурова, которые помогут взять себя в руки

Предприниматель и программист, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram.

Источник: AP 2023

  1. Коммуникация переоценена. Час одиночества продуктивнее недели разговоров.
  2. Человечество находится в рабстве у организованных преступных группировок, называющих себя «государствами».
  3. Наше внимание — наш самый ценный ресурс. То, на что мы обращаем внимание, умножается в наших жизнях.
  4. Важнее не то, что Вы делаете, а то, чего Вы не делаете.
  5. Врать вредно для духовной целостности.
  6. Наши ценности — красота и свобода. Менять этот набор на деньги мы не планируем.
  7. Я не чувствую стыда за свои поступки, потому что, если и случались какие-то эпизоды, я давно выкинул их из памяти.
  8. Слушать стоит только свою интуицию. Всякий раз, когда я прислушивался к мнению «старших и разумных», я терял время. Если Вы чувствуете, что надо делать, — игнорируйте мнение авторитетов.
  9. Доверять на 100% никому не стоит. Не имеет значения, насколько Вы считаете кого-либо заслуживающим доверия и сколько лет его знаете — ключевые вопросы лучше контролировать лично.
  10. Чтобы расчистить место для нового, нужно не бояться избавляться от старого багажа — устаревающих идей, представлений, связей, мест работы.