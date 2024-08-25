- Коммуникация переоценена. Час одиночества продуктивнее недели разговоров.
- Человечество находится в рабстве у организованных преступных группировок, называющих себя «государствами».
- Наше внимание — наш самый ценный ресурс. То, на что мы обращаем внимание, умножается в наших жизнях.
- Важнее не то, что Вы делаете, а то, чего Вы не делаете.
- Врать вредно для духовной целостности.
- Наши ценности — красота и свобода. Менять этот набор на деньги мы не планируем.
- Я не чувствую стыда за свои поступки, потому что, если и случались какие-то эпизоды, я давно выкинул их из памяти.
- Слушать стоит только свою интуицию. Всякий раз, когда я прислушивался к мнению «старших и разумных», я терял время. Если Вы чувствуете, что надо делать, — игнорируйте мнение авторитетов.
- Доверять на 100% никому не стоит. Не имеет значения, насколько Вы считаете кого-либо заслуживающим доверия и сколько лет его знаете — ключевые вопросы лучше контролировать лично.
- Чтобы расчистить место для нового, нужно не бояться избавляться от старого багажа — устаревающих идей, представлений, связей, мест работы.
10 мотивирующих цитат Павла Дурова, которые помогут взять себя в руки
Предприниматель и программист, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram.