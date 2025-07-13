10 искренних сцен советского кино, после которых мы вслед за Станиславским говорим: «Верю!»

Когда Лариса обращается за помощью к Вожеватову, тот отказывает, сославшись на слово, данное Кнурову. Тот же предлагает ей стать его содержанкой: официально жениться он не может, но обещает роскошную жизнь. В отчаянии Лариса соглашается. В этот момент появляется Карандышев — он умоляет Ларису вернуться, унижается, но она говорит, что выбирает «золото», раз не встретила любви. Тогда Карандышев стреляет ей в спину со словами: «Ну так не доставайся же ты никому!» Лариса умирает на палубе парохода, молча глядя в глаза каждому из тех, кто предал ее. И становится сразу понятно, что погибла она одна, но и те трое уже никогда не спасутся, не отмоются, не будут счастливы.